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質疑搜樓手令非國安處發 要求警禁用所蒐材料 壹傳媒申禁令被拒 官：免礙警查

【明報專訊】警方去年8月大舉搜查壹傳媒大樓，壹傳媒和《蘋果日報》等公司及高層入稟高等法院，要求警方歸還屬新聞材料和「法律專業保密權」的文件，並要求法庭批出臨時禁制令，禁止警方取用涉案材料。法官昨頒下判辭，表示警方正調查《港區國安法》案件，若頒下臨時禁令將癱瘓警方刑事調查進度，駁回壹傳媒等公司的申請。

明報記者

原告包括壹傳媒有限公司、蘋果日報慈善基金、蘋果日報有限公司、壹傳媒管理服務有限公司、壹傳媒創辦人黎智英、黎的兩名兒子黎見恩和黎耀恩、壹傳媒行政總監黃偉強及壹傳媒動畫公司總經理吳達光。被告為警務處長。

指手令不屬民事 只可司法覆核

警方早前提出，原告以傳票入稟挑戰手令，超出高院司法管轄權。法官陳嘉信表示會採納警方理據，因手令合法性屬司法覆核範疇，法庭無權在民事訴訟處理有關爭議；為免調查機關受無理的官司纏繞，拖延調查進度，市民只可透過司法覆核挑戰手令合法性，否則就是濫用程序。

稱司法機關要確保國安案效率

陳官強調，警方調查尚未完成，法庭無理由要求警方交出涉案材料，中途介入調查，遑論判斷材料是否與案件有關，若頒臨時禁制令恐阻礙調查。陳官特別提到，本案涉及國安法罪名，而據「唐英傑案」高院判辭和國安法條文，此等罪行會嚴重衝擊一國兩制和危害國家安全，司法機關要有效防範危害國安罪行，並確保國安案件效率。

所有警員可按國安法蒐證

陳官除考慮到訴訟方式和調查進度外，一律駁回原告對警方的指控。對於原告質疑涉事手令由商業罪案調查科而非國安處發出，搜得的材料只涉欺詐罪行，與國安法無關，陳官認為說法純屬猜測、過於狹隘。陳官稱，警方除就欺詐案蒐證，可同步調查涉危害國安的罪行，無論根據《警隊條例》第50（7）條或國安法第43條，警方都有權就國安罪行蒐證。

庭上另一項爭議，在於商業罪案調查科是否有權調查國安案件，陳官認為原告觀點有錯。陳官引述國安法第43條，香港維護國家安全委員會對警務處維護國家安全部門「等」執法機構負有監督責任，而實施細則表明「警務人員」可行使蒐證權力，反映不止是國安處警員有權調查國安案件，所有警員都可按照國安法授予的權力蒐證。

除部分涉及事實爭議內容，陳官駁回原告大部分修訂傳票申請，並下令原告支付訟費。

【案件編號：HCMP1217-22/20】

（港區國安法）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676

相關字詞﹕黃偉強 黎智英 蘋果日報 壹傳媒 臨時禁制令 法律專業保密權 搜查令 搜報館 港區國安法

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