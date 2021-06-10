【Emily】反修例兩年 在囚者政界互打氣 李卓人：沒放棄就沒輸

陳皓桓：石在火種在

另一在囚者、社民連吳文遠，其fb上載佢入獄前拍嘅短片，話縱使𠵱家未能上街，好多人被關進牢房，但「千萬、千萬、千萬不要放棄」。佢話2014年雨傘運動後數年，民陣七一遊行參與人數較少，但數年後市民再醒覺上街，佢形容自己天真，「相信邪不能勝正，好人一生平安，壞人終需有報應的，要還的，要落地獄的」。

同在獄中嘅民陣召集人陳皓桓嘅fb就貼出兩年前遊行相片，留言勉勵支持者，「知道牆外的大家頂得辛苦。石在火種在，香港人加油！」

流亡英國嘅羅冠聰就話，回過頭看，當然一切似鏡花水月，而佢認為「如何將創傷撫平、癒合，就是我們接下來的功課」，籲大家要有與負面情緒和好嘅準備，要先照顧好自己。有官司在身嘅民主黨主席羅健熙則翻舊帳，話兩年前市民上街，但政府回應係繼續修例，而建制派又表態支持，叫大家唔好忘記（Never forget）。