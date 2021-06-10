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2021年6月10日星期四
港聞二
稱選賢任能 離職即失「資深大狀」名銜 倡律政人員皆可「升仙」 鄭若驊：絕非酬庸
話你知：大律師：資深大狀地位如高院法官
律政司每年60離職 鄭：與公僕相若
網上號召6‧12聚街頭 逾千警戒備
官指警證供不脗合 青年襲警罪脫
名創優品遭破壞 兩青年控爆竊
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SEN男生校園被摑跪地求饒 警拘明愛聖若瑟中學4同窗
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自由黨穩守突擊 靠選委會界別爭多一兩席
梁振英再回應參選特首否 反問「港需要什麼領導？」
黃宜弘美國離世 回歸前後活躍政壇廿載
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廚工狎女囚40月 官斥極可恥
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【明報專訊】（請看附圖）
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