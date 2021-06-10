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宋皇臺站 古井現天花

【明報專訊】屯馬線全線本月27日將通車，宋皇臺站及土瓜灣站同日啟用。宋皇臺站大堂將展示逾400件文物如宋代貨幣、陶瓷等，亦已預留位置以供日後展示原址重置的宋元時代古井，乘客日後可於該站付費範圍內的天花觀賞古井底部。有九龍城區議員關注，當局若在屯馬線全線通車後削減甚至取消部分巴士班次，會加重當區居民的交通費負擔。

展400出土文物 站內日後可賞井底

宋皇臺站施工期間有大量文物出土，外界關注如何保育文物。其中一個宋元古井（J2井）及引水槽將原址重建，宋皇臺站大堂頂蓋加設混凝土井槽，待宋皇臺公園設計落實，混凝土底板可換成透明底板，乘客日後可在站內觀賞古井底部。其他出土文物已預留兩個展櫃，同位於付費範圍，港鐵仍與古蹟辦商討安排，料27日起可展示。

古蹟辦回覆查詢稱，宋皇臺站將展出逾400件出土文物，主要是宋代貨幣、陶瓷器和建築構件，亦包括19世紀末至20世紀中日常用品，文物復修和維護由古蹟辦現有資源應付。

宋皇臺站共4個出入口，暫只開放其中3個，其中B出口為連接九龍城舊區的行人隧道，步約5分鐘可到衙前圍道、南角道等，中途有扶手及座位。D出口則鄰近啟德新發展區，港鐵公司車站事務經理胡棨灝稱，料啟德體育園落成後會有大量人流，已預留多部閘機分流。C出口於通車日暫未能啟用，出口走線仍需視乎考古工作。

由宋皇臺站乘列車約2分鐘可抵達土瓜灣站，由於馬頭圍道密度高，地底空間有限，車站採單側式月台，底層月台往烏溪沙，上層月台往屯門；4個出口分別連接土瓜灣街市、樂民新村等。

運署擬減巴士線 區議員憂逼搭貴車

運輸署計劃屯馬線全通後刪減巴士線，其中建議約6個月後取消來往鑽石山站至九龍站的九巴11號。九龍城區議員馬希鵬稱，該線需求很大，很多居民搭往伊利沙伯醫院等不近港鐵站的地方，加上屯馬線「短貴長平」，短程巴士車費一般較便宜，若貿然撤線，市民或被迫搭貴車。

在馬頭圍道經營雜貨店逾40年的趙先生，店舖毗鄰土瓜灣站出口。他說，近年附近店舖流轉較快，亦沒店舖丟空，預計車站可帶動人流，但該區人口始終較少，加上附近沒景點，預計物價及租金不會大幅上漲。

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