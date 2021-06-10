議員倡設試點輸入內地傭工 羅致光：入境管制不適用

民建聯主席李慧琼昨在立法會質詢，指外傭來源地疫情未受控，政府有何措施應付來港外傭人數持續處於低位及會否考慮放寬政策，以便在試點計劃下輸入一定數量的內傭。羅致光回應指，基於入境管制及保安考慮，現時輸入家傭的入境安排不適用於內地、澳門、台灣等人士，政府沒計劃改變。

羅：1.3萬人工也難吸引內傭

李慧琼稱政府面對世紀疫情應有新思維，值得思考能否引入內傭助香港家庭渡過難關，又提到本港不少外傭「跳工」；羅致光則指本港院舍有輸入外勞，大部分來自內地，但近年即使用1.3萬元人工亦相當難請到內地人，不少廣東省的人已不會來港工作，要考慮用4000多元聘請內地人任職家傭實際否。

葉劉倡與保安局及入境處商討

新民黨主席葉劉淑儀指出，以往對內傭來港的入境管制顧慮已不存在，批評政策非常過時，問羅致光能否承諾與保安局及入境處商討，羅回應指非常樂意。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，政府應考慮及研究輸入內傭的建議，認為內地仍有很多地方值得發掘，例如山東省。被問工資是否能吸引內地人來港做家傭，她指4630元屬外傭最低工資，如有僱主願給更高人工，相信會吸引內地人來港工作。至於應否取消對菲律賓等國禁飛令，容馬珊兒說雖然政策影響外傭供應，但要視乎專家意見及疫情。