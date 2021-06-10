黃宜弘美國離世 回歸前後活躍政壇廿載

曾向反23條市民豎中指 事後道歉

黃宜弘是已故全國政協常委黃克立的兒子，早年畢業於皇仁書院，其後赴美讀大學，修讀電子工程。黃宜弘曾在港擔任多間上市公司董事，1991年起代表中華總商會擔任立法局、臨時立法會及立法會議員，至2012年完成任期後退下火線。他亦曾任全國人大代表，於2003年獲政府頒發金紫荊星章。2003年立法會處理23條期間，黃宜弘離開立法會時向大樓外反23條的市民豎中指，事後道歉。

林鄭月娥昨發聲明，讚揚黃宜弘長期積極參與公共和社區服務，在不同公職崗位促進中華總商會和政府之間的溝通，表現卓越，對黃宜弘離世深感哀痛，謹代表政府向其家人致以深切慰問。

中華總商會表示，對該會的永遠榮譽會長黃宜弘因病離世深表哀痛，讚揚他在1991至2012年間代表中總出任立法會議員，對香港回歸祖國、推動香港經濟和國家繁榮發展均積極參與、建言獻策。

明年或港辦追悼會

梁君彥表示對黃的離世十分哀痛，形容與他亦師亦友，黃亦提攜後輩，會稱呼黃做「大師兄」。梁又讚揚黃宜弘一生愛國愛港，積極參與公務，對香港貢獻良多。他透露黃宜弘早一兩年前往加拿大，及後因病情再轉往美國；以他所知，黃的遺體稍後會在美國火化，明年或會在港舉行追悼會，詳情待黃宜弘家屬公布。

經民聯林健鋒昨形容黃宜弘是其「好戰友」，一直在金融界和教育界做了很多工作。全國人大代表馬逢國稱黃是其相當敬重的朋友，讚揚對方剛正不阿、愛憎分明，待人非常熱誠。