梁振英再回應參選特首否 反問「港需要什麼領導？」

梁振英接受鳳凰衛視香港台《時事大破解》訪問，表示即使訂立了《港區國安法》、修訂選舉制度後，本港並非從此風調雨順，仍有不少問題未解決。他認為，選舉委員會將選出40名立法會議員及特首，相信這40名議員與特首有類似的大理念，可以互相配合。

稱有泛民接觸 想參選立會

新選舉制度下，梁振英認為立法會不再有「拉布或肢體碰撞」，相信會有更多有志之士願參選，透露近日有泛民接觸自己稱希望參選。他認為，日後議員理性向政府提出主張及質詢，「政府要回應，真的要一板一眼地回答人家，市民在家看電視，會知道政府官員是否能夠充分解釋決策」。

另外，工聯會黃國健昨在立法會提出要求政府「全方位增加土地供應」無約束力議案，包括推進「明日大嶼」計劃、發展郊野公園邊陲地帶等，最終遭否決。

建制派批造地太貴太慢

黃偉綸：未來收地量大增

民建聯劉國勳發言時質疑政府非無地可用，批政府造地建屋又慢又貴，「土地曬太陽，曬得最多是特區政府」。經民聯石禮謙表示，香港並非土地短缺，問題是政府有否決心解決房屋問題。

發展局長黃偉綸認同要增加土地及房屋供應，針對收回土地方面，他說政府過去兩年平均每年收回45公頃土地，「對比過去5年，我們每年只收回4公頃土地」；未來5年預計平均每年可以收回100公頃土地，認為大幅增加。