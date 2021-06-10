港聞

港聞二

梁振英再回應參選特首否 反問「港需要什麼領導？」

【明報專訊】特首選舉明年3月舉行，全國政協副主席、前特首梁振英接受電視台訪問時，回應會否參選下任特首，他說需自問新一屆政府上場後，香港面對的機遇和挑戰是什麽，認為不能低估未來的挑戰，仍有很多政治、社會問題未解決，「我們需要什麼領導人，我們需要問清楚」。

梁振英接受鳳凰衛視香港台《時事大破解》訪問，表示即使訂立了《港區國安法》、修訂選舉制度後，本港並非從此風調雨順，仍有不少問題未解決。他認為，選舉委員會將選出40名立法會議員及特首，相信這40名議員與特首有類似的大理念，可以互相配合。

稱有泛民接觸 想參選立會

新選舉制度下，梁振英認為立法會不再有「拉布或肢體碰撞」，相信會有更多有志之士願參選，透露近日有泛民接觸自己稱希望參選。他認為，日後議員理性向政府提出主張及質詢，「政府要回應，真的要一板一眼地回答人家，市民在家看電視，會知道政府官員是否能夠充分解釋決策」。

另外，工聯會黃國健昨在立法會提出要求政府「全方位增加土地供應」無約束力議案，包括推進「明日大嶼」計劃、發展郊野公園邊陲地帶等，最終遭否決。

建制派批造地太貴太慢

黃偉綸：未來收地量大增

民建聯劉國勳發言時質疑政府非無地可用，批政府造地建屋又慢又貴，「土地曬太陽，曬得最多是特區政府」。經民聯石禮謙表示，香港並非土地短缺，問題是政府有否決心解決房屋問題。

發展局長黃偉綸認同要增加土地及房屋供應，針對收回土地方面，他說政府過去兩年平均每年收回45公頃土地，「對比過去5年，我們每年只收回4公頃土地」；未來5年預計平均每年可以收回100公頃土地，認為大幅增加。

相關字詞﹕土地問題 特首選舉 梁振英

上 / 下一篇新聞

稱選賢任能 離職即失「資深大狀」名銜 倡律政人員皆可「升仙」 鄭若驊：絕非酬庸
稱選賢任能 離職即失「資深大狀」名銜 倡律政人員皆可「升仙」 鄭若驊：絕非酬庸
話你知：大律師：資深大狀地位如高院法官
話你知：大律師：資深大狀地位如高院法官
律政司每年60離職 鄭：與公僕相若
律政司每年60離職 鄭：與公僕相若
網上號召6‧12聚街頭 逾千警戒備
網上號召6‧12聚街頭 逾千警戒備
官指警證供不脗合 青年襲警罪脫
官指警證供不脗合 青年襲警罪脫
名創優品遭破壞 兩青年控爆竊
名創優品遭破壞 兩青年控爆竊
珠海4新校董 3人教育國企背景 葉建源：收生競爭疫情夾擊 或需注資
珠海4新校董 3人教育國企背景 葉建源：收生競爭疫情夾擊 或需注資
港辦同志運動會 何君堯：賺污糟錢 葉劉：彰顯港撐平等 非同性婚姻
港辦同志運動會 何君堯：賺污糟錢 葉劉：彰顯港撐平等 非同性婚姻
SEN男生校園被摑跪地求饒 警拘明愛聖若瑟中學4同窗
SEN男生校園被摑跪地求饒 警拘明愛聖若瑟中學4同窗
青葵公路箭嘴車連環被撞 Tesla司機拒吹波被捕
青葵公路箭嘴車連環被撞 Tesla司機拒吹波被捕
機舖滅火筒襲少年4人認罪 求情稱：英雄感所誤
機舖滅火筒襲少年4人認罪 求情稱：英雄感所誤
弘立書院女生校內遭性侵 警拘13歲男生
弘立書院女生校內遭性侵 警拘13歲男生
本研社揭棕地計漏380公頃損供應 相當兩粉嶺高球場 持續擴展侵佔郊野公園
本研社揭棕地計漏380公頃損供應 相當兩粉嶺高球場 持續擴展侵佔郊野公園
元朗未納棕地可建13條彩虹邨
元朗未納棕地可建13條彩虹邨
鍾國斌：下屆特首要補撕裂 懂金融 盼政府誠懇溝通 新選制帶來新景象
鍾國斌：下屆特首要補撕裂 懂金融 盼政府誠懇溝通 新選制帶來新景象
自由黨穩守突擊 靠選委會界別爭多一兩席
自由黨穩守突擊 靠選委會界別爭多一兩席
黃宜弘美國離世 回歸前後活躍政壇廿載
黃宜弘美國離世 回歸前後活躍政壇廿載
議員倡設試點輸入內地傭工 羅致光：入境管制不適用
議員倡設試點輸入內地傭工 羅致光：入境管制不適用
宋皇臺站 古井現天花
宋皇臺站 古井現天花
廚工狎女囚40月 官斥極可恥
廚工狎女囚40月 官斥極可恥
涉非禮巴士女客重傷休班警 銷售員控兩罪
涉非禮巴士女客重傷休班警 銷售員控兩罪
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】反修例兩年 在囚者政界互打氣 李卓人：沒放棄就沒輸
【Emily】反修例兩年 在囚者政界互打氣 李卓人：沒放棄就沒輸
【Emily】新民黨推百萬抽獎畀自己友 葉劉捐鑽勞谷針
【Emily】新民黨推百萬抽獎畀自己友 葉劉捐鑽勞谷針
【Emily】謝偉俊倡重設夏令時間 張建宗：冇乜益處
【Emily】謝偉俊倡重設夏令時間 張建宗：冇乜益處
【Emily】明報集團推兩日打針假
【Emily】明報集團推兩日打針假
【Emily】中環彩帶懸空雕塑成打卡點
【Emily】中環彩帶懸空雕塑成打卡點
【Emily】同6月生日 許智峯念獄中戰友尹爸爸
【Emily】同6月生日 許智峯念獄中戰友尹爸爸