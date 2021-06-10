自由黨穩守突擊 靠選委會界別爭多一兩席

下屆立法會由直選20席、功能組別30席、新增選委會界別40席組成。鍾國斌不認為選舉會十分激烈，形容選委會界別似人代選舉，較有「睇頭」因是愛國者陣營內部評選；部分功能組別界別選民基礎下跌，料很多界別或會自動當選；地區直選變「雙議席單票制」，從參選人已能看出結果。

地區基礎不及大黨 直選機會低

鍾國斌多次表示期望泛民能參選立法會，估計在新選舉制度下，泛民最多有15席。建制派佔議會絕大多數下，他認為中央和特區政府推政策會更順暢。被問到如何平衡、諮詢公眾，他說現時回答不了，要看新議會運作、議員的背景，但他強調建制派過去也有監察政府，只是以往泛民做事過分，建制派從護航角度，「就算政府（表現）爭啲都放佢一馬」，但相信日後「無以前那種一定要與政府連線」的感覺，建制政黨應表現各自理念。

自由黨曾被視為建制派「壞孩子」，鍾國斌在訪問中形容該黨是「開明建制派」，日後定位要看90人的立法會組成後的佈局，看有否理念相近的議員能合作。

（管治系列之四）