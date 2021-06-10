鍾國斌：下屆特首要補撕裂 懂金融 盼政府誠懇溝通 新選制帶來新景象

市民不發聲 移民「用腳投票」

林鄭月娥當選後稱首要工作是修補社會撕裂，諷刺的是，兩年前反修例事件讓裂痕更明顯。鍾國斌認為，政府兩年來無修補撕裂，「社區對話只係做過一次，仲要係年半前嘅事」，市民現在只是不發聲，移民是「用腳投票」。問到有何修補良方，他稱新一屆政府要和議會表現出誠懇、與社會不同光譜的人溝通，下屆政府除了搞好經濟、民生，修補社會撕裂亦是重中之重。

鍾國斌認為，現屆政府餘下約一年的任期只能專注做選委會、立法會和特首3場選舉，料無時間處理民生、經濟產業發展，「依家冇清晰方向睇到青年、其他事點做，冇full scale plan（全盤計劃）」。

自稱謙卑是「正常的林鄭」

林太近日稱自己謙卑，對此，鍾國斌形容她是「正常的林鄭」，至於何謂正常，他笑稱各人有不同看法。對下任特首人選，鍾國斌僅稱相信現時不同有能力的人士都準備入閘，「睇下到時有咩人先啦」。

房屋土地問題困擾香港社會，樓價料創歷史高位，鍾國斌認為有很多因素，其一是政府政策，「市場睇到根本無土地供應」，政府推「明日大嶼」計劃，數十年後才見成效。梁振英近日重提在大欖郊野公園邊陲建屋，鍾認為建議「用得着」，但亦要5年後才實現。他指出，林太和梁振英的看法其實類似，例如梁在任時做的「2030+」和林太上任初期的「土地大辯論」，最終都是填海，「問題係上屆政府和今屆政府的工作不延續，新政府上台就要重新打造」，認為若林太不辦大辯論、延續梁的規劃，或可省兩年時間。

不信政府會「鬥地主」

料不干預市場同時照顧普羅住屋

修改選舉制度，有人指下一步將「鬥地主」，鍾國斌對此不相信，認為政府只會「斬開兩個市場」，「私人市場賣到幾貴唔理你，你有錢咪買」，但政府會照顧大眾市民的住屋問題。他預料政府聚焦發展經濟，未來一定要商界「幫手推政府政策」，如商界推大抽獎響應政府「谷針」正是一例。

明報記者 何宛兒

（管治系列之四）