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港聞二

元朗未納棕地可建13條彩虹邨

【明報專訊】本研社及綠色和平的棕地調查報告發現，政府未有計算約380公頃棕地中，以元朗區及北區相差最大，分別少了約285及51公頃（見表）前者相等於可建約13條彩虹邨的公屋單位。其中在政府提出的新田/落馬洲發展樞紐範圍外、位於潘屋村一帶的土地，近年出現違規倒泥發展，導致該處棕地兩年間增近3倍，但政府棕地研究不包括有關棕地。

政府3月公布新田/落馬洲樞紐的擬議規劃方案，初步劃定該樞紐發展範圍約320公頃，包括270公頃發展用地，估計提供3.1萬伙住宅。

有棕地面積兩年增3倍

本研社成員陳劍青稱，在該樞紐發展邊界外、位於潘屋村一帶棕地，近年出現違例倒泥發展，令該處土地遭破壞成為棕地，面積由2019年約1公頃大增至去年3.89公頃，增幅近3倍，但有關棕地並未納入政府研究內。

他稱，政府發展該樞紐規劃原意之一是要「充分善用棕地的發展潛力」，但同時忽略該樞紐邊界外一大片棕地，變相未能藉發展新田/落馬洲樞紐的契機，一併收回有關棕地發展，質疑削減新田/落馬洲一帶發展潛力。他又指，除潘屋村外，整個新田區的棕地約有45.7公頃，但政府只記錄28.9公頃，較實際情形數漏約一半。

沒作業長植被變隱形棕地

另外，報告亦指出，部分曾遭平整或填土破壞、但因現時未有棕地作業並已隨時間長出植被的土地，同樣未納入政府研究報告內，可被視為「隱形棕地」。其中在恐龍坑一帶土地，1993年仍是綠色植被，但過去20年間，該地不斷被平整發展後，再清空及長回植被。報告指這些土地生態價值較低，建議較郊野公園及填海更優先發展。

規劃署回覆稱，《棕地研究》顧問辨認的1579公頃棕地，包括約165公頃當時沒有營運的棕地；至於實地調查期間，顧問發現地塊已植被復原，未有視該地塊為「棕地」。

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