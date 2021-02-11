本研社揭棕地計漏380公頃損供應 相當兩粉嶺高球場 持續擴展侵佔郊野公園

規劃署：資料截至2018未更新

規劃署回覆稱，有關研究是反映2017年8月至2018年10月的棕地狀况，指新界的土地活動會隨時間變化，不能排除網頁的棕地資料與目前土地情况不同，會繼續監察棕地位置及面積變化。

規劃署2019年公布新界棕地研究，估算全港有1579公頃棕地，撇除已納入發展等的棕地，餘下約700公頃，規劃署早前檢視其發展潛力，最終建議發展47公頃，被質疑發展比例低。

本研社及綠色和平透過衛星圖片、地圖等調查棕地最新情况，發現本港目前最少有1958公頃棕地，相差約380公頃，其中相差最多的是元朗區（見另稿），保守估計可建約9.5萬個單位，相等於約13條彩虹邨的公屋單位。

本研社成員蔡諾正稱，研究團隊發現政府調查棕地時，有部分地區使用舊衛星圖像，例如元朗新田信芯園農莊一帶是使用2015年拍攝的衛星圖，從而估算該處有3.52公頃棕地，卻未涵蓋該處自2017年起已持續向西擴散、用作露天儲物場的棕地，而該處直至目前的棕地增至逾6公頃，反映政府使用的資訊不夠及時。

蔡說，政府亦以荃灣及葵青屬都市範圍為由，剔除計算該兩區棕地，令研究不全面。其中荃灣城門道近和宜合村、位於綠化地帶的一幅棕地，2002年起已出現，當時面積約0.2公頃，但該地一直持續向城門郊野公園範圍擴展，去年更延伸至郊野公園範圍內（見圖），面積增至0.6公頃，直接威脅本港生態。

環團：營造土地荒假象

本報早前到現場觀察，該幅棕地擺放及維修汽車，部分位置搭建有蓋構築物，出入口靠近馬路，至於沿郊野公園範圍內發展的棕地，可見已剷除部分樹林，擺放建築廢料，其間有工程車出入。

蔡又稱，錦田沙埔棕地群近年亦明顯擴散，規劃署雖建議發展該處約35頃土地，但未涵蓋附近發展商持有的土儲，縱容棕地繼續擴散，至今該處新增棕地已達約45公頃，質疑署方選擇性收地。

綠色和平項目主任陳可淳批評，政府棕地研究是「交行貨」，遺漏不少棕地及貶低棕地發展潛力，令人質疑政府藉此營造本港「土地荒」問題嚴重，合理化未來發展郊野公園及「明日大嶼」填海。她建議政府因應各棕地情况，發展中低密度公屋及公共設施，並設立完善棕地規劃制度及重置棕地作業，避免棕地無限擴散影響環境。

規劃署表示，不評論個別地點情况，強調政府不會容忍任何違反《城規條例》的發展，一經發現會根據法例及機制蒐證，以採取執管行動。署方續稱，已完成檢視450公頃有較高發展潛力的棕地，並物色12組適合作公營房屋發展的棕地群，指個別土地業權狀况、擁有人背景及身分非考慮因素，不存在避開發展商土儲的說法。

明報記者