機舖滅火筒襲少年4人認罪 求情稱：英雄感所誤

本案共有7名被告，昨日認罪的4名被告為麥晟浠（17歲）、劉嘉楠（17歲）及胡嘉智（17歲）及黃展博（18歲）。辯方求情時指出，被告麥晟浠因誤交損友，受朋輩影響而犯案，現在希望可以改過自新。另一名被告劉嘉楠則對事主傷勢嚴重自責和歉疚，向傷者及家屬表示歉意。

傷者脾臟破碎腎血腫

被告：重傷事主非原意

至於被告黃展博，辯方表示，當時眾人得悉劉嘉楠被事主襲擊，黃為逞英雄才帶領眾人教訓事主，因「錯誤的英雄感」而犯案。黃當時隨手拿起膠牌及滅火筒，並非預先準備，「原先唔係想打到事主咁傷」，只因當時情緒太高漲，控制不了自己才有此結果，現已深切反省自己所為。

案情指去年5月16日晚，15歲姓林事主與朋友前往旺角金雞廣場2樓一遊戲機中心消遣時，被包括4名被告在內的7人拳打腳踢。閉路電視片段可見，黃展博帶領各被告衝入中心，他和劉嘉楠先捉着事主，4被告繼而用拳頭、手肘及腳襲擊，黃展博拿起滅火筒及膠板擊打事主，至事主倒地並失去知覺，4被告仍不斷踢他。

昏迷未罷手 事主短暫失憶需長期服藥

事主送院時頭部兩側及頭皮血腫，右上肢及臉部多處擦傷；脾臟撕裂、破碎及出血，左腎有血腫，需留醫深切治療部，其間接受多次手術，包括緊急切除脾臟，留醫23日後出院。事主亦曾短暫失憶，需長期服藥及定期覆診。

【案件編號：DCCC1044/20】