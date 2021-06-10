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青葵公路箭嘴車連環被撞 Tesla司機拒吹波被捕

【明報專訊】青衣青葵公路一輛工程箭嘴車前晚至昨凌晨10多分鐘內，先後被電單車及私家車撞及，其中電單車司機多處受傷，至昨晚情况危殆，後轉嚴重；私家車司機則涉嫌拒絕提供酒精呼氣測試樣本被捕。

鐵騎先撞 送院一度危殆

長青隧道前日深夜如常單管雙程行車，一輛箭嘴車停在青衣工業中心對開青葵公路往長青隧道方向路段中線，指示車輛使用慢線，箭嘴車於10多分鐘內先後遭一輛電單車及一輛私家車撞及。

首宗意外發生於前晚11時57分，一輛電單車駛至上址時失控，直撞箭嘴車右後方風琴式防撞欄，鐵騎士於快線人仰馬翻倒臥路中。隧道公司職員見狀報警及到場協助，41歲姓黃鐵騎士手腳多處受傷，清醒由救護員送往瑪嘉烈醫院治理，至昨晚情况嚴重。

警員及隧道公司職員在場清理時，一輛Tesla私家車約18分鐘後駛至，失控直撞箭嘴車左後方防撞欄，私家車其後擱在慢線停下，車頭嚴重損毁，車上安全氣袋彈出。41歲姓宋私家車男司機沒有受傷，惟於現場語無倫次，又以英語與在場警員溝通，他拒絕即時接受酒精呼氣測試，並要求律師到場見證，其女友事後駕駛另一平治私家車到場。二人事後被帶上警車，其中宋男涉嫌拒絕提供酒精呼氣測試樣本被捕，現正被扣留調查。警方正調查兩宗意外原因。

相關字詞﹕長青公路車禍 長青隧道 車禍

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