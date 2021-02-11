SEN男生校園被摑跪地求饒 警拘明愛聖若瑟中學4同窗

涉普通襲擊 校方聯絡家長後報警

警方表示，本月3日接獲報案，指一名13歲男童於上月27日在青衣一學校懷疑被人以手襲擊，該名男童面部受輕傷，拒絕送院治理。葵青警區刑事調查隊第六隊接手調查案件，經調查後，警方在上周六（5日）至本周一（7日）拘捕1男3女，年齡介乎14至15歲，涉嫌普通襲擊。被捕男女已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。

網上流傳一段經剪接的8秒影片，一名身形略胖的男童被多名男女同學掌摑面部，被掌摑至口罩移位；男童又被人踢臀部。他其後曾跪地及雙手合十求饒。據了解，被掌摑的13歲男童就讀該校中一，有特殊學習需要。被捕涉案學生分別就讀中一至中二，其中兩名女生與遇襲男童同班。警方經調查後，懷疑事件與「爭女」有關。

青衣明愛聖若瑟中學其後發聲明，稱對事件極度關注，絕不容許及姑息任何欺凌行為，又相信為個別事件，學校定必嚴肅跟進。聲明指校方透過社交平台，發現該校有學生被拍打，已立即通知家長並邀請家長到校了解，在了解事件真確後，已即時協助家長報警，事後亦有安排社工跟進學生情緒。聲明又指，警方已跟進事件，未能進一步透露資料。

教育局回應稱，得悉事件後已即時與學校聯絡並嚴肅跟進，會密切留意事件發展及提供適切支援，並會按既定機制處理。該局強調，對校園內歧視、欺凌及暴力行為，一向採取「零容忍」政策。