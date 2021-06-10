港辦同志運動會 何君堯：賺污糟錢 葉劉：彰顯港撐平等 非同性婚姻

明年11月辦 亞洲首奪主辦權

葉劉淑儀昨在立法會提問，關注民政事務局有否措施協助同樂運動會主辦單位預訂政府運動場地，並引述主辦單位稱有一半場地仍未能預訂。徐英偉表示，主辦單位已向大專院校、體育會等申請租用體育設施舉辦部分賽事。按康文署做法，同樂運動會作為香港註冊團體，分別可於6個月及3個月前預訂非繁忙時間或繁忙時間內的體育設施。

何：代表居民反婚姻平權

民政局：體育角度看待

經民聯梁美芬表示，性傾向問題在香港社會引起極大爭議，又稱同樂運動會是推廣同志運動，批評部分政府部門高調參與或支持活動，並問會否撤回對活動的支持。

何君堯表示，其代表的居民反對同性婚姻合法化，他稱尊重每個人的性傾向，「你喺自己房搞乜都好，係你嘅事，但如果走出嚟，喺大庭廣眾度搞，係有失體面」。他擔心推動同樂運動會，下一步就是爭取同性婚姻合法化，又認為官方不應插手活動，並形容同樂運動會的經濟收益為「污糟錢」。

葉劉淑儀強調該運動會只是「搞運動及推廣文化活動」，彰顯香港支持平等機會，非推動同性婚姻，呼籲毋須太焦慮。政制局長曾國衞稱同性婚姻相當具爭議，在社會未形成較大共識下，不會隨便改變政策。