珠海4新校董 3人教育國企背景 葉建源：收生競爭疫情夾擊 或需注資

【明報專訊】本港歷史最悠久的自資院校珠海學院近年多次傳出陷入收生及財政危機。校方近日更新學校網頁，新增4名校董，當中3名校董均與內地國企廈門國貿教育集團有關，包括集團總經理兼黨委副書記、前副經理及集團附屬公司董事。有指4人「入主」珠海學院，本報昨向校方查詢，截稿前未獲回覆。教協副會長葉建源表示，因應疫情及收生人數下跌，近年整體自資院校亦面對難關，或需要一定注資投入。
廈門國貿教育市屬國企
杜舉勝集團黨委副書記
據珠海學院網頁，校董會人數近日增至14人，並有4名新校董，當中3名新校董均有廈門國貿教育集團背景，包括該集團總經理及黨委副書記杜舉勝、曾任副總經理的吳曉強，以及附屬公司「廈門國貿學前教育諮詢公司」的董事Jane Zhang（見圖）。
3人港開設公司 1董事同任校董
翻查資料，廈門國貿教育集團為市屬國企，2017年11月成立，為廈門國貿控股集團有限公司的全資子公司，業務包括學前教育、職業培訓、高等教育投資等。3名新校董今年3月同時在本港成立兩間教育公司並擔任董事，包括「香港誠明教育基金有限公司」及「香港華熙教育管理有限公司」。翻查華熙教育董事名單，珠海學院第4名新校董、香港萬富集團總裁程陽春亦是董事之一。
據公司註冊處資料，香港珠海教育基金有限公司上月中遞交「周年申報表」，惟昨日網頁顯示該文件「待辦」，而按最新資料去年6月的周年申報表，公司董事仍是校董會主席江可伯、校長李焯芬、報業公會會長李祖澤。
葉建源表示，隨人口下跌，院校收生競爭相當激烈，加上疫情夾擊，除個別院校，近年自資院校整體面對很大挑戰。他說珠海學院收生較為嚴峻，故面對一定財政困難，自然需注入一定資源。他續說，新辦學者或有不同想法或方針，但希望可照顧仍在學的學生福祉，以學生學業為本。
屢傳財政危機 今年800學額收82人
近年珠海學院屢傳收生及財政危機，院校今學年預計收生學額為800個，最終只取錄82人，有報道稱新聞及傳播系零收生，校方當時解釋稱疫情反覆，致某些學士課程收生未如理想。珠海學院去年12月亦傳出可能關閉或遭殺校，不過當時校方發聲明澄清，稱學校「根基穩固，財政穩健」。