珠海4新校董 3人教育國企背景 葉建源：收生競爭疫情夾擊 或需注資

廈門國貿教育市屬國企

杜舉勝集團黨委副書記

據珠海學院網頁，校董會人數近日增至14人，並有4名新校董，當中3名新校董均有廈門國貿教育集團背景，包括該集團總經理及黨委副書記杜舉勝、曾任副總經理的吳曉強，以及附屬公司「廈門國貿學前教育諮詢公司」的董事Jane Zhang（見圖）。

3人港開設公司 1董事同任校董

翻查資料，廈門國貿教育集團為市屬國企，2017年11月成立，為廈門國貿控股集團有限公司的全資子公司，業務包括學前教育、職業培訓、高等教育投資等。3名新校董今年3月同時在本港成立兩間教育公司並擔任董事，包括「香港誠明教育基金有限公司」及「香港華熙教育管理有限公司」。翻查華熙教育董事名單，珠海學院第4名新校董、香港萬富集團總裁程陽春亦是董事之一。

據公司註冊處資料，香港珠海教育基金有限公司上月中遞交「周年申報表」，惟昨日網頁顯示該文件「待辦」，而按最新資料去年6月的周年申報表，公司董事仍是校董會主席江可伯、校長李焯芬、報業公會會長李祖澤。

葉建源表示，隨人口下跌，院校收生競爭相當激烈，加上疫情夾擊，除個別院校，近年自資院校整體面對很大挑戰。他說珠海學院收生較為嚴峻，故面對一定財政困難，自然需注入一定資源。他續說，新辦學者或有不同想法或方針，但希望可照顧仍在學的學生福祉，以學生學業為本。

屢傳財政危機 今年800學額收82人

近年珠海學院屢傳收生及財政危機，院校今學年預計收生學額為800個，最終只取錄82人，有報道稱新聞及傳播系零收生，校方當時解釋稱疫情反覆，致某些學士課程收生未如理想。珠海學院去年12月亦傳出可能關閉或遭殺校，不過當時校方發聲明澄清，稱學校「根基穩固，財政穩健」。