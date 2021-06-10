官指警證供不脗合 青年襲警罪脫

警記事冊提憂用棍傷人 未提襲警

被襲警長鄧駿業供稱，當日下午約5時乘警車沿告士打道巡邏，突然有200至300人從盧押道衝出，他下車追截手持5呎長白色膠棍的被告王維泰（19歲）時，被告舉高棍從上而下揮向他，他在膠棍未擊中前以警棍截擊，被告轉身將棍扔在地逃走，後被制服。

鄧官裁決稱，目擊警員張曉鋒在記事冊稱擔心被告用棍傷人，理應留意被告舉動，惟他只能說出膠棍出現在遇襲警長腰間，甚至不清楚有否擊中，而鄧曾用警棍截擊，張不可能聽不到兩棍相擊聲響，又質疑他不可能不將襲警記錄在記事冊。

鄧官續說，警長記事冊指被告是「企圖用手持白色膠棍，試圖向本隊同事方向襲擊」，惟他庭上證供則指被告確實向他揮棍，認為警長加入警隊19年，教育程度為中七，難理解為何用「企圖」和「試圖」字眼。而警方當日拘捕被告的4罪中不包括襲警罪，鄧官「大惑不解」，裁定罪名不成立。

【案件編號：ESCC2073/20】

（反修例風暴）