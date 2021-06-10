網上號召6‧12聚街頭 逾千警戒備

前年6月9日，大批市民上街遊行反對《逃犯條例》修訂，政府當晚宣布如期6月12日在立法會二讀，觸發隨後一連串抗爭。兩年間有逾萬人被捕，其間《港區國安法》實施，不同組織宣布解散，而民主派多人因不同案件被捕關押，反修例兩周年未見有大型活動。至近日網上有人號召周六晚上7時到銅鑼灣，該帖文稱「當大家係（喺）同一個街頭，大家自然會知道要做咩」。

去年國安法生效前的6月12日，大批市民在銅鑼灣、旺角、沙田等聚集，警方採取行動驅散人群，當日拘捕最少35人。據了解，警方預計今年情况不如去年，評估周六風險不高，因網上暫未見有多人響應，但會有足夠警力戒備，應付突發情况。

鄒幸彤派傳單 籲守護抗爭記憶

職工盟昨晚在旺角擺街站，派傳單及播放反修例運動片段，鼓勵市民重拾抗爭勇氣，其間未見警方介入。在6月4日被捕正保釋的支聯會副主席鄒幸彤亦在街站派發傳單，她發言稱見到早前六四在警方打壓下仍有市民上街亮起手機燈光，昨晚擺街站希望重溫「6．9發生嘅係咩事」，籲港人繼續在打壓下守護抗爭記憶，否則抗爭會變成政府口中的「騷亂、暴亂」。

明報記者

（反修例風暴）