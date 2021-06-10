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話你知：大律師：資深大狀地位如高院法官

【明報專訊】根據《法律執業者條例》第31A條規定，只有大律師能升格成為資深大律師，須至少10年大律師執業經驗，對法律有足夠認識，在行內有足夠能力和聲望。香港現時有約1500名執業大律師，其中105人為資深大律師，所有資深大律師都必須由終審法院首席法官任命，任命亦須諮詢大律師公會執行委員會主席及律師會會長。

作為法律界行業翹楚的象徵，資深大律師制度有數百年歷史，回歸前稱為「御用大律師」。每年都會有大律師「升仙」（英文稱Take Silk）成為資深大律師，而首席法官在過去的資深大律師委任典禮致辭時，均會強調資深大律師作為行業領袖須肩負更多社會責任，例如推廣法治或參與公共事務等。本年度委任典禮上，終院首席法官張舉能便稱資深大律師有責任為司法機構發聲。

余若薇：需有江湖地位 非「奸就會贏」

公民黨資深大律師余若薇昨出席一電台訪問時指出，要成為資深大律師「並非武功高就可以做大俠」，該人需有聲譽和「江湖地位」、具能力和公認富正義感等，不是「奸就會贏」。

執業大律師蘇俊文認為，傳統上資深大律師地位相等於一名高等法院法官，說話具有權威，對社會影響力較大，有更多社會責任亦是合理。不過他強調，即使得到此頭銜不代表會有特權，「打官司都一樣係咁打，只係有一定名聲，收費就可以順利成章地提高」。

相關字詞﹕法律執業者條例 委任 資深大律師

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