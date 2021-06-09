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【Emily】大埔區會內訌 「機場大叔」辭小組主席

【明報專訊】商舖阻街問題各區都有，喺大埔區議會就引起一場小風波，令兩個非建制議員內訌，有人更不滿到辭埋區議會嘅小組主席𠻹。話說該區「環保、漁農、工商、食物及衛生委員會」（下稱「環漁會」）轄下設「跟進大埔商舖引致阻街/環境衛生問題工作小組」（下稱「工作小組」），不過，工作小組主席陳振哲喺facebook話，因環漁會主席劉勇威繞過工作小組處理有關工作，認為係全盤否定工作小組嘅存在，故決定辭去工作小組主席一職，仲話「懂得甚麼是尊重嗎」、「基本政治倫理」。

Emily問過劉勇威，佢解釋，大埔街市一帶較多環境衛生問題，食環署邀請佢以環漁會主席身分到現場視察，佢亦發電郵予環漁會委員睇吓大家有冇興趣；其後陳振哲就搵秘書處，話自己被繞過、要求撤回電郵但劉勇威拒絕，於是陳辭任。劉勇威質疑陳振哲點解向秘書處要求撤回電郵，話覺得離譜。

環漁會主席被指架空小組 劉勇威稱食環邀視察

有「機場大叔」之稱嘅陳振哲就向Emily表示，佢本身都同各政府部門開會溝通當區有關問題，但喺不知情下，劉勇威電郵大家到場視察，佢認為呢個行為本身代表對方有意收回職權。陳振哲解釋，委員會主席如果想自行跟進議題，工作小組好難運作；又話如果食環署約劉勇威，劉應向對方說明有專責小組負責。

相關字詞﹕衛生 大埔 食環署 區議會

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