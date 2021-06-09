【Emily】大埔區會內訌 「機場大叔」辭小組主席

Emily問過劉勇威，佢解釋，大埔街市一帶較多環境衛生問題，食環署邀請佢以環漁會主席身分到現場視察，佢亦發電郵予環漁會委員睇吓大家有冇興趣；其後陳振哲就搵秘書處，話自己被繞過、要求撤回電郵但劉勇威拒絕，於是陳辭任。劉勇威質疑陳振哲點解向秘書處要求撤回電郵，話覺得離譜。

環漁會主席被指架空小組 劉勇威稱食環邀視察

有「機場大叔」之稱嘅陳振哲就向Emily表示，佢本身都同各政府部門開會溝通當區有關問題，但喺不知情下，劉勇威電郵大家到場視察，佢認為呢個行為本身代表對方有意收回職權。陳振哲解釋，委員會主席如果想自行跟進議題，工作小組好難運作；又話如果食環署約劉勇威，劉應向對方說明有專責小組負責。