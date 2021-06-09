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2021年6月9日星期三
港聞二
律政司非大狀人員倡准任資深大狀 鄭若驊建議改例 陳文敏質疑離任者是否仍保頭銜
派港獨單張者 官稱涉危害國安拒保釋
3官升上訴庭 法律界：潘敏琦有官威
薪趨指標負數 行會倡公僕再凍薪 工聯屬會盼按通脹微調 機管局第二年凍
調查：26%僱主下季有意增聘 大學生職位空缺增
疑非法捕魚影響 鯨豚擱淺疫下反增
殺情婦無屍案被告 上訴得直展第三度審訊
劉慧卿：政府乏諮詢議員 難扭局面 建制派定支持施政 意見更遭忽視
林鄭梁振英均不及格 「市民抗拒中央也想欽點？」
《頭條》案通訊局方：播出時仇警情緒高漲
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涉信箱偷支票改收款人盜130萬 8人被拘
告東尼胞兄跑步昏迷命危
抽獎送樓公布後 預約打針倍升 長江推2000萬禮券 頭獎500萬可買一手樓
變種群組牽連萬人強檢 林鄭認「走漏」
嶺大學生會問卷現「武漢肺炎」 校方斥冒犯 禁群發電郵
家校會憂到校打針惹反彈
尊子漫畫
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【Emily】何柱國：林鄭講到自己粵語殘片咁
【Emily】「TAMA TAXI」義載家屬探手足
【Emily】派自家種蘆薈 元朗議員：好搶手
【Emily】紫荊黨開Ig 話有「高質蛇齋餅糉」
【Emily】大埔區會內訌 「機場大叔」辭小組主席
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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