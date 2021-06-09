家校會憂到校打針惹反彈

林鄭月娥昨出席行會前表示，教育局正和學校商討如何安排學生打針，她曾接觸一兩名校長，對方稱不喜歡到校打針，認為用校巴載學生到接種中心更好。她說公務員事務局長聶德權稍後會公布安排。

稱學校未必湊夠300人

倡聯校打針或撤門檻

崔日雄昨在港台《千禧年代》稱，不少學生想去旅行或交流，是打針誘因，「如果變成返學條件，可能有反彈，學生或覺得為何要逼我」。他說若政府派人到學校打針雖然較方便，但也可能令學生和家長認為「焗我哋打」。日前有消息稱，政府考慮同一學校至少300人願意打針才安排外展到校打針，崔說一間學校未必有300人打針，若能數間學校聯校打針，或不設人數門檻會較好。

稱兒童數據少

倡更具體解釋風險

崔日雄說，他身邊不是所有家長都接受子女打針，雖然知道疫苗保護率不錯，但仍擔心副作用，家長認為現有數據不多，針對兒童打針的研究只有一兩千人參與，「（家長）擔心本來我個仔都無事，打咗會唔會有事」。他認為政府應更具體解釋打針的風險。

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