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變種群組牽連萬人強檢　林鄭認「走漏」

【明報專訊】本港昨日增加3宗新型冠狀病毒輸入個案，其中兩宗帶N501Y變異株。英國變種病毒群組昨日沒擴大，特首林鄭月娥承認若有變種病毒輸入就一定是所謂「走漏」，正認真研究為抵港者驗抗體。就社交距離措施明日凌晨屆滿，她認為目前不是適當時候放寬。

林鄭：未是時候放寬社交措施

本港昨增3宗輸入個案，包括兩名哥倫比亞抵港者帶有N501Y的病毒株，及一名印尼抵港女傭，3人均無接種疫苗；另有少於5宗初步確診。就英國變種病毒的三母女群組，衛生署昨稱暫沒有與3人相關的初步確診個案，仍在追蹤源頭。

林鄭月娥昨稱，上述變種病毒個案暫仍源頭未明，一定要嚴陣以待，尚要做很多跟進，共安排了該群組3人的140名緊密接觸者入檢疫中心，緊密接觸者的同住人亦有共350人須強制檢測；向32個她們到過的處所發強檢公告，可能涉逾1萬人。

就明日凌晨到期的一批社交距離措施，林太表示會有序、甚至傾向保守和慢慢地調整。由於上述變種病毒個案的追蹤、調查和檢測工作仍在進行，目前不是適當時候放寬社交距離措施。她又對此可能令有些營業處所失望或影響其營業，呼籲業界諒解。

就變種病毒流入，林太稱，由於本港已有一段很長時間沒有本地個案，而本地亦無衍生過這種變種病毒，如有變種病毒輸入就一定是出現了所謂「走漏」，但本港已採取了全世界最嚴厲的入境檢疫21天措施，嚴格程度甚至有商界認為可能影響香港作為金融和商業中心，認為唯有全民接種疫苗建防疫屏障，才可以應對或許是無可避免的「走漏」輸入個案。

稱正研抵港者驗抗體

至於有學者提出為抵港者驗抗體，林太稱原則上贊成，會認真研究，衛生防護中心正研究在哪處和哪種測試方法做。她說最傳統的方法是抽血，再到化驗所化驗，需要看在哪裏做最能符合要求及不會帶來更大的不便。

（新冠疫情）

相關字詞﹕林鄭月娥 新冠疫苗 新型冠狀病毒肺炎

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