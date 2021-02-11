抽獎送樓公布後 預約打針倍升 長江推2000萬禮券 頭獎500萬可買一手樓

明報記者

近日多間商業機構推出抽獎等措施鼓勵市民打針。特首林鄭月娥昨早出席行會前表示，據政府從報道所知，疫苗抽獎或獎勵計劃的價值已超過1.2億元。翻查資料，信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業上月28日宣布推出「打針送樓」大抽獎後，多家機構陸續推出獎勵打針措施，由上月28日至昨日，12日內預約打針人數共39.93萬，較抽樓消息公布前的12日總數多近1.4倍，其中科興疫苗共14.11萬人預約，較之前12日的人數升近1.6倍，同期BioNTech預約總人數共25.82萬，升近1.3倍。

長實新盤最平1332萬

昨午再有發展商宣布疫苗獎勵計劃。長江集團聯同李嘉誠基金會斥資2000萬元作抽獎，頭獎為500萬元長江集團禮券，名額一個，可用作購買長實一手樓，亦可在百佳、屈臣氏、豐澤、3香港等購物，或作繳付酒店住宿餐飲消費、交港燈電費等。據了解，長實樓盤Sea to Sky現有最低價單位售1332萬元，為704方呎三房單位。

資助健康諮詢無薪假 新世界1000元派打針基層

此外，新世界發展昨宣布將資助基層接種疫苗，由香港路德會社會服務處、社區組織協會、聖雅各福群會負責推薦及甄選服務對象，合資格者可獲1000元資助，作為疫苗接種薪金或健康諮詢的津貼，首階段5000個名額。

社區組織協會副主任施麗珊表示，不少街坊對打針有猶豫，主要擔心身體是否適合，也害怕副作用，她估計推1000元津貼讓基層打針前諮詢意見，可吸引他們打針。她說首階段5000個名額會由3間機構平分，預計社協名額會不夠，若有第二階段應勉強夠。

施麗珊說，與新世界討論推計劃時，也擔心會吸引健康狀况不適合者打針，故會特別小心，參與計劃的基層需為在職者，且打針前一定要先諮詢醫生，若醫生評估不適合打針，也會為其報銷諮詢醫生和相關檢查費用。至於已打針的基層，她說若能提供證明有金錢損失，例如因打針要放無薪假、打針後要求醫等，都可申請。

病人組織憂為獲獎冒險打針

病人政策連線主席林志釉表示，外國也有機構為打針者提供誘因，但先進國家很少像香港一樣，提供涉及巨額的物質誘因。他認為本港機構的做法或令部分人甘願冒較大的健康風險打針，政府應提供相應配套，確保只有身體狀况合適的人才能打針。

林志釉又說，港人教育程度高，政府應透過增加透明度、發布更多資訊來「谷針」，例如高接種率國家的疫情數據等，而政府近日停止發布與打針沒關聯的死亡個案、疫苗的監察報告由每兩周發布一次減至每月發布一次等，都令資訊更封閉，無助鼓勵打針。

（新冠疫情）