涉信箱偷支票改收款人盜130萬 8人被拘

警方上月5日於屯門一間銀行拘捕一名男子，該名男子當時正在存入盜竊及偽造的支票。警方前日再於新界多處拘捕7名疑犯，年齡介乎15至40歲，包括收款人38歲主腦、其40歲前妻和兩名分別15歲及17歲的兒子，各人報稱學生、侍應和無業，涉嫌盜竊、製造虛假文書、管有虛假文書及管有偽鈔，目前正被扣查，警不排除會有更多人被捕。

檢28張可疑支票 5已過數

屯門警區重案組第二隊高級督察盧潔瑩表示，4月尾接獲屯門一銀行舉報，稱發現有支票收款人名稱疑似被人塗改。警方調查後發現28張可疑支票，總面值約為200萬元，其中有5張支票過數，涉及金額約130萬元，其餘已被銀行堵截或彈票。

警方表示，所有支票皆在郵遞過程中被盜。主腦先從保安措施較弱的工業大廈信箱偷取信件，然後再使用電腦重新打印收款人姓名和金額，而部分則使用原子筆更改，再交兒子透過銀行入票機存入集團不同成員的戶口，最後再由集團成員從櫃員機提出現金，再交回主腦。警方行動中檢獲懷疑盜竊得來的支票、銀行卡、修改支票的工具及總值約5.8萬元偽鈔等證物，而涉案偽鈔用途則正在調查當中。據了解，大多受害者為中小型公司，最大額已過數的支票涉及10多萬美元。