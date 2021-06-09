休班女警攔阻遭拖行 男子涉巴士非禮被捕

被捕男子32歲姓謝，報稱電子產品銷售員，涉嫌非禮及傷人，目前正被扣查。行動中警方檢獲事發時疑犯身穿的衣物，正調查他是否涉及其他風化案。

西區警區總督察（刑事）侯禮文表示，事發於上周五晚約8時半，42歲女事主於中環下班後，乘城巴7號線返回香港仔石排灣，女事主當時坐於上層閉目休息，其間有人從後伸手多次觸碰其胸部右側，女事主遂轉身與一名中國籍男子理論。

50歲休班女警長當時正於車上，見狀隨即向警方要求支援，以及上前看守疑犯。車長把巴士停泊於港大對開一個巴士站等候警察到場，其間男子發難擺脫女警衝往下層，女警攔截不果，反被該男子從巴士上層拖行至下層導致身體多處受傷，疑犯則乘亂逃去無蹤。

被問女警體能 警方：疑犯衝力好大

受傷休班女警長頭部撞傷及肋骨骨折，清醒送往瑪麗醫院治理，女事主則沒有受傷。西區警區重案組沿巴士沿線車站、街道及屋邨蒐證，在巴士公司配合下，前日在香港仔區拘捕該男子。

被問及該休班女警長體能是否無法應付事件，侯禮文表示，被捕男子32歲，女警長50歲，加上正值休班，身上無任何裝備。事發時事主畏罪逃走，侯形容當時「千鈞一髮」、「衝力好大」。