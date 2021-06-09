自家平台分析業務 助貸款審批

看好東南亞 新加坡設總部

曾於美國投行工作、熟知借貸風險分析的Brian說，為加快審批，Choco Up過去9個月開發科技平台。

港業務佔三成 稱港人較勢利

疫情下，商界轉投網上營銷，各網銷平台「有好多資料，如每張單多少錢、客戶多少也計算得到」，只要申請資金的公司將數據開放並連結到Choco Up的系統，於2分鐘內顯示公司營銷資料；他預料3個月內可開放使用：「除了方便我們了解客戶，亦可開放給客人，他們可參考數據作分析。」

Brian說，Choco up現時三成業務在港，七成在東南亞，認為東南亞周邊區域初創發展迅速，「印尼3億多人，人口年齡中位數20多歲……可能是下一個矽谷」，故已於新加坡設辦公室；他認為新加坡初創生態制度完善，政府亦支持初創，且東南亞風險投資者活躍，「同我們一傾就知我們做什麼」，認為香港仍是「炒股、炒樓，賺快錢」、「環境勢利少少」，相信當東南亞初創熟悉RBI此新興融資方式後，RBI未來在區內可擴展至佔初創總融資額三至四成，「即450億至600億美元（每年）左右」。