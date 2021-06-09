港聞

港聞二

Choco Up拓「收入共享融資」平台 為小企開路

【明報專訊】初創為開拓市場或遇上困境，往往向銀行借貸或出售股權換取資金，前者須通過重重審批，後者或要賤賣股份。由兩名港人創立的Choco Up以「收入共享融資」（Revenue-based Investing，簡稱RBI）形式向初創提供資金，不收利息亦不取公司股權，只透過分享借貸公司的利潤還款，Choco Up聯合創辦人兼首席執行官洪一帆（Percy）說：「我們不是吃他一塊餡餅（pie），而是將餅做大……做好初創的生態環境。」

傳統融資小企吃虧 或須賤賣公司控制權

Percy曾經創業，體會過融資之苦，試過出售股權以換取他口中形容的「壞銀紙」（bad money），更喪失公司控制權，經營更困難。考慮到初創向銀行借貸須證明有利潤，並要通過重重關卡，Percy遂於2018年伙拍同於美國修讀工程的師弟曾昭唐（Brian），創立以RBI形式向初創及中小企提供資金的公司Choco Up。Percy形容自己是「開門」予貸款者，而曾於美國投行工作的Brian則是「守門者」。

營業額抽取分成還款 「賺少咗還少啲」

RBI屬新興投資方式，介乎銀行貸款及風險投資者注資之間。Brian解釋，如一家電子商貿公司訂單太多，缺乏資金入貨，可向Choco Up提供財務文件等資料申請融資，如審批成功，Choco Up向公司借出一筆資金，指定6至18個月從營業額抽取分成還款。

假設借100萬元予某公司，該公司往後一個月有200萬元營業額，Choco Up收取10%，公司一個月已還款20萬元，尚欠80萬元則在餘下日子按當月營業額償還，「如去銀行借錢，無論你生意如何都要還指定金額；我們是你賺多了，還多點；生意不好時，還少點」；若借貸公司限期內未能還清，則再商訂條款延長還款期。

累計貸款百家公司零壞帳

Percy說，自創立平台至今已向100家公司投資3000萬美元，「零呆壞帳」。Brian補充，初創如向風險投資者出售股權，或需3至6個月才獲資金，但透過Choco Up，3至7日已可批出貸款，而Choco Up亦正研發分析平台，申請人只需開放其網店「應用程式界面」（API）予Choco Up審批資料，一至兩天內可獲批貸款（見另稿）。

被問到Choco Up每單投資的分成比例，Brian說：「為了幫公司，1%（營業額分成）都做過。」Percy補充，Choco Up會為公司尋找新投資者、開拓新市場，「幫他們其實也是幫我們」，他說：「每日見不同有潛力的公司，已是幫投資者做挑選，我們願景是Choco Up投資過的公司，即如獲美國運通『黑卡』一樣，讓人知道那公司是『得』的……我們不是拿人的餡餅吃一口，而是將個餅做大。」

明報記者

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