《頭條》案通訊局方：播出時仇警情緒高漲

代表通訊局的資深大律師陳樂信表示，局方有責任嚴謹看待投訴個案，過去10年間收到逾2萬宗廣播材料的投訴，只有百分之一的投訴成立，例如前年12月的一集《鏗鏘集》講述警方執法問題，局方亦裁定投訴理據不足。陳指言論自由有其界線，正如廣播機構要領牌才可使用頻道，「無人可以隨意用大氣電波表達己見」。

官質疑沒觸及社運示威

律師：恐龍影射速龍

陳樂信強調，該集《頭條》去年2月播出，正值社會運動和新冠疫情的「危險時刻」，衝突一觸即發，警民合作對抗疫工作非常重要，但節目組沒有考慮當時的社會背景，局方不會忽視節目對大眾的影響。

法官周家明問到，涉事《頭條》集數似乎指控警察涉濫用PPE，但沒有觸及社運示威，為何涉及辱警，陳樂信回應稱，局方主要從警民關係考慮，因為警民互信需要長時間建立，節目中的藝人王喜從垃圾桶現身，「很難說沒有貶損警察」，舉例如果有節目安排南亞人從垃圾桶出現，相信會令少數族裔感冒犯。

陳又指《頭條》片頭有影射速龍警員的卡通恐龍，亦有名為「高示威道」的路牌，明顯與社運有關。

非個人意見節目 須遵守則

港台工會及記協一方早前指《頭條》是諷刺（satire）節目，只是向警員嬉笑怒罵，陳樂信反駁指虛構的電影或小說可以用諷刺手法，但《頭條》的內容圍繞現實的時政觀點，而且港台早於2001年將《頭條》歸類為個人意見節目，顯示《頭條》應該遵守《電視節目守則》。陳指本案不是源於政府打壓言論自由，因為通訊局是獨立於政府，反而港台是政府部門之一。周官聽畢陳辭，下令擇日宣判。

【案件編號：HCAL1685/20】