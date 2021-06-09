林鄭梁振英均不及格 「市民抗拒中央也想欽點？」

對於如何評價林太在任的表現，劉慧卿直指「當然很差……每人都頭擰擰」，批評林太不聆聽民意，甚至引來建制派的不喜，與她初上任時完全不同。劉稱，對下任特首沒什麽期望，但指她將繼續爭取民主，不會放棄重啓政改、邁向普選的機會，「（政府）聽不聽也好，我不會停止說話」。

籲民主派續表達意見 爭取認同

大部分民主派未宣布是否參選立法會，劉慧卿曾形容，泛民向建制派爭取參選提名票是「屈辱」。她受訪時表示，「我沒有說（泛民）永遠都不參選……今次（制度）這麽差，當然不應參選，下次如何？就看下次制度會否更改」，她指選舉制度以往亦多次修改，未來應爭取「改好」選舉制度。

至於民主派參選以外的路向，劉慧卿認為應繼續表達意見，取得社會的認同，「因為可能議會內的人，他們無法說這些話，不懂說、不敢說」。

有人認為政黨不參選意義何在，劉慧卿說，政黨因市民支持而存在，「即使站在議會門口外面說，我認為都有市民認為是值得的」。

（管治系列之三）