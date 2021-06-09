港聞

港聞二

劉慧卿：政府乏諮詢議員 難扭局面 建制派定支持施政 意見更遭忽視

【明報專訊】立法會將增加至90席，曾任7屆議員的民主黨前主席劉慧卿受訪時指，政府「看不起」建制派，提出方案時缺乏諮詢議員，料新議員上場亦難扭轉局面。劉一再強調，即使是民生議題，「對話」亦無可取代，舉例房屋問題亦能「嘈到拆天」，盼下屆政府虛心聽社會意見，「如果有些人說不用傾，自己做，他真的是發夢」。

明報記者 張彤

反修例風波後，建制派亦促港府加強與政黨溝通。劉慧卿表示，政府一向缺乏諮詢立法會，「看不起」建制派，「（政府認為建制派）又唔識嘢，阿爺（中央）又叫你一定投票支持政府，所以更加沒有諮詢，關係是多麽獨化」。港府近年強調「行政主導」，但回歸初期，建制與民主派合組「八黨聯盟」，就民生議題向政府施壓，成功改變施政。劉慧卿表示，當年立法會的聲譽高，政黨合作制度化，她指出如政府容許議員參與政策決定，成為持份者之一，何愁政策不獲支持。

評新制可否選賢任能：賢能怎甘願當舉手機器？

選舉制度修訂後，立法會議席增加，預料或出現大批新面孔。被問到新制度能否選拔賢能，劉慧卿反問：「說要有就有？……這種制度如何吸引賢能？賢能怎會甘願進來當『舉手機器』？甘願不表達自己的意見？」她認為，新議員缺乏經驗，監察政府的力度將減弱，「（或有）很多都來自商界，平日很忙，主要是投票時在場，日常文件都不知會看多少」。

質疑聚焦民生可解社會「心結」

建制派倡未來聚焦民生，解決社會「心結」。劉慧卿質疑，「房屋政策搞了數十年也不行，你以為未來兩、三年就辦妥？」她憂慮社會的不滿積壓，市民持續不信任政府，「（對政策）積極地反對，消極地抗拒，不會配合」，最終演化成管治炸彈，一觸即發，「（政府）繼續不能處理最深層次問題，管治又不行，民主、自由也沒有，只有用《國安法》出來打人」。

信任問題當務之急 必須對話

劉慧卿認為，港府當務之急應處理信任問題，強調「對話」無可取代 ，須於議會內外諮詢各界，包括在處理房屋問題的過程中，「大家要着實一點（討論），什麽是最快、最容易的方法建屋？如何能夠解決過程中的問題？……唉，不然我們多說40年都是如此」。

（管治系列之三）

上 / 下一篇新聞

律政司非大狀人員倡准任資深大狀 鄭若驊建議改例 陳文敏質疑離任者是否仍保頭銜
律政司非大狀人員倡准任資深大狀 鄭若驊建議改例 陳文敏質疑離任者是否仍保頭銜
派港獨單張者 官稱涉危害國安拒保釋
派港獨單張者 官稱涉危害國安拒保釋
3官升上訴庭 法律界：潘敏琦有官威
3官升上訴庭 法律界：潘敏琦有官威
薪趨指標負數 行會倡公僕再凍薪 工聯屬會盼按通脹微調 機管局第二年凍
薪趨指標負數 行會倡公僕再凍薪 工聯屬會盼按通脹微調 機管局第二年凍
調查：26%僱主下季有意增聘 大學生職位空缺增
調查：26%僱主下季有意增聘 大學生職位空缺增
疑非法捕魚影響 鯨豚擱淺疫下反增
疑非法捕魚影響 鯨豚擱淺疫下反增
殺情婦無屍案被告 上訴得直展第三度審訊
殺情婦無屍案被告 上訴得直展第三度審訊
林鄭梁振英均不及格 「市民抗拒中央也想欽點？」
林鄭梁振英均不及格 「市民抗拒中央也想欽點？」
《頭條》案通訊局方：播出時仇警情緒高漲
《頭條》案通訊局方：播出時仇警情緒高漲
Choco Up拓「收入共享融資」平台 為小企開路
Choco Up拓「收入共享融資」平台 為小企開路
自家平台分析業務 助貸款審批
自家平台分析業務 助貸款審批
休班女警攔阻遭拖行 男子涉巴士非禮被捕
休班女警攔阻遭拖行 男子涉巴士非禮被捕
將軍澳地盤工頸夾升降台昏迷
將軍澳地盤工頸夾升降台昏迷
涉信箱偷支票改收款人盜130萬 8人被拘
涉信箱偷支票改收款人盜130萬 8人被拘
告東尼胞兄跑步昏迷命危
告東尼胞兄跑步昏迷命危
抽獎送樓公布後 預約打針倍升 長江推2000萬禮券 頭獎500萬可買一手樓
抽獎送樓公布後 預約打針倍升 長江推2000萬禮券 頭獎500萬可買一手樓
變種群組牽連萬人強檢　林鄭認「走漏」
變種群組牽連萬人強檢　林鄭認「走漏」
嶺大學生會問卷現「武漢肺炎」 校方斥冒犯 禁群發電郵
嶺大學生會問卷現「武漢肺炎」 校方斥冒犯 禁群發電郵
家校會憂到校打針惹反彈
家校會憂到校打針惹反彈
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】馮檢基搞網台 話唔得閒諗參選 拍歷史環保飲食節目
【Emily】馮檢基搞網台 話唔得閒諗參選 拍歷史環保飲食節目
【Emily】何柱國：林鄭講到自己粵語殘片咁
【Emily】何柱國：林鄭講到自己粵語殘片咁
【Emily】「TAMA TAXI」義載家屬探手足
【Emily】「TAMA TAXI」義載家屬探手足
【Emily】派自家種蘆薈 元朗議員：好搶手
【Emily】派自家種蘆薈 元朗議員：好搶手
【Emily】紫荊黨開Ig 話有「高質蛇齋餅糉」
【Emily】紫荊黨開Ig 話有「高質蛇齋餅糉」
【Emily】大埔區會內訌 「機場大叔」辭小組主席
【Emily】大埔區會內訌 「機場大叔」辭小組主席