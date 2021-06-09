劉慧卿：政府乏諮詢議員 難扭局面 建制派定支持施政 意見更遭忽視

明報記者 張彤

反修例風波後，建制派亦促港府加強與政黨溝通。劉慧卿表示，政府一向缺乏諮詢立法會，「看不起」建制派，「（政府認為建制派）又唔識嘢，阿爺（中央）又叫你一定投票支持政府，所以更加沒有諮詢，關係是多麽獨化」。港府近年強調「行政主導」，但回歸初期，建制與民主派合組「八黨聯盟」，就民生議題向政府施壓，成功改變施政。劉慧卿表示，當年立法會的聲譽高，政黨合作制度化，她指出如政府容許議員參與政策決定，成為持份者之一，何愁政策不獲支持。

評新制可否選賢任能：賢能怎甘願當舉手機器？

選舉制度修訂後，立法會議席增加，預料或出現大批新面孔。被問到新制度能否選拔賢能，劉慧卿反問：「說要有就有？……這種制度如何吸引賢能？賢能怎會甘願進來當『舉手機器』？甘願不表達自己的意見？」她認為，新議員缺乏經驗，監察政府的力度將減弱，「（或有）很多都來自商界，平日很忙，主要是投票時在場，日常文件都不知會看多少」。

質疑聚焦民生可解社會「心結」

建制派倡未來聚焦民生，解決社會「心結」。劉慧卿質疑，「房屋政策搞了數十年也不行，你以為未來兩、三年就辦妥？」她憂慮社會的不滿積壓，市民持續不信任政府，「（對政策）積極地反對，消極地抗拒，不會配合」，最終演化成管治炸彈，一觸即發，「（政府）繼續不能處理最深層次問題，管治又不行，民主、自由也沒有，只有用《國安法》出來打人」。

信任問題當務之急 必須對話

劉慧卿認為，港府當務之急應處理信任問題，強調「對話」無可取代 ，須於議會內外諮詢各界，包括在處理房屋問題的過程中，「大家要着實一點（討論），什麽是最快、最容易的方法建屋？如何能夠解決過程中的問題？……唉，不然我們多說40年都是如此」。

（管治系列之三）