殺情婦無屍案被告 上訴得直展第三度審訊

上訴庭：原審沒引導陪審團

考慮被告激怒下誤殺裁決

上訴人陳文深被指於2011年10月6日謀殺33歲情婦秦嘉儀。陳於2015年首次審訊，拒絕承認殺人，惟遭裁定謀殺罪成，成為本港首宗「無屍、無法證、無招認」而入罪的謀殺案件。但陳後來上訴得直，案件於2017年重審時，陳改口承認在爭執中誤殺死者，但審訊後仍被裁謀殺罪成。

上訴庭在判辭中指出，有證供顯示陳與死者相戀期間，對死者愛護有加，慷慨地給予她財政支持，個性溫和。反之死者為人兇惡，有酗酒習慣，更有襲擊陳的前科。當陳的妻子知悉婚外情，陳向死者要求分手但遭拒；死者更有意向報館披露陳涉內幕交易，以報復陳提出分手一事。

另外陳審訊時在自辯透露，死者曾爬上窗花，令陳認為死者用此威脅他留下而發怒，雙方互相爭吵及演變成暴力，上訴庭認為這證供顯示陳當時有可能失控，惟原審法官彭寶琴在此基礎下，沒有就激怒下殺人的推論，引導陪審團，提出誤殺的裁決選項；故裁定陳上訴得直，下令案件第三度審訊。

【案件編號：CACC 400/17】