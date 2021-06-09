疑非法捕魚影響 鯨豚擱淺疫下反增

漁署稱已設海上專隊執法

漁護署稱，去年成立專責進行海上執法的隊伍，提高打擊非法捕魚的機動性和應對能力。該署2018至2020年成功檢控涉及非法捕魚個案分別有8、6及14宗。

半年7鯨豚亡 肚內有魚線

城大研究組數據顯示，1月至6月初共20條鯨豚擱淺，當中1至2條懷疑被船撞擊死亡，與去年全年3條相若。城大海洋動物影像解剖研究組負責人、臨牀動物醫學系客座助理教授葛展榮說，船隻撞擊以往對鯨豚「較大威脅」，但疫下船隻出航減少，包括來往澳門的高速船，令鯨豚因船撞擊死亡數字下降，由前年8宗降至去年3宗，今年兩宗均在西貢海域發現。

惟研究組發現，去年有7條鯨豚疑因漁業活動死亡，今年截至6月初已有7條鯨豚疑因此死亡，經影像解剖發現，牠們多數是突然死亡，有肺積水、窒息迹象，甚至肚內發現魚線或捕魚工具。葛展榮說，數據顯示漁業活動近年影響鯨豚生活，或出現非法捕魚活動。

香港海豚保育學會副會長麥希汶說，本港水域一向懷疑有內地漁船「踩界」作業，近兩年情况未見特別嚴重，但她指有漁船以內地已禁用的方式作業，例如「大小通吃」的「蛇籠」，不排除鯨豚因追逐籠內魚獲時出事，促部門加強巡邏執法。

中華白海豚出現次數增

另外，葛展榮表示，研究組發現疫下中華白海豚出現次數較頻繁，亦會現身以往較少見水域，如石壁監獄、東灣、下長沙等，相信因疫下來往澳門的高速船減少，令牠們游到上述水域棲息。他指鯨豚是健康生態指標之一，惟近年影像解剖發現不少鯨豚染病亡，反映水質或有污染物，呼籲公眾愛護海洋，亦會將研究數據交政府以制訂更完善的保育政策。

城大周五舉辦2021鯨豚國際研討會，邀請國際專家分享大自然及人類對鯨豚健康造成的影響，海事博物館當晚提供場地供觀眾參觀鯨豚標本。城大周六亦與TED合作，舉辦保育鯨豚經歷分享活動。

明報記者 丘萃瑩、馬耀森

（城市保育）