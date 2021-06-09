調查：26%僱主下季有意增聘 大學生職位空缺增

萬寶盛華大中華稱，今年聘請大學生的職位空缺約1.2萬個，較去年增逾3%，資訊科技（IT）與保健相關行業的招聘量有明顯增長，預計是因為疫情令企業數碼轉型，提高對IT人才需求。畢業生今年起薪點平均1.5萬元，與去年相若，部分行業如IT則較高，有1.6萬至1.8萬元。徐玉珊建議大學生若找不到長工，也可應徵合約工掙經驗，「機會是留給有準備的人」。

網媒HK01報道，據大學聯校就業資料庫資料，今年首5個月全職空缺為23,157個，較去年同期增加3883個，增約20%；但就較前年同期少約36%。當中資訊業空缺最多，其次為銀行、財務相關行業。

運輸及公共事務業招聘意欲跌

據萬寶盛華大中華調查，整體市場環境方面，有26%僱主表示來季有意增聘人手，縮減人手的有25%（見表）。徐玉珊說，樂見部分行業招聘意欲趨平穩方向發展，6個行業之中有4個的招聘意欲按季有改善，分別是金融、保險及房地產，採礦及建造業，服務業，批發及零售業。運輸及公共事務業則較上季下跌，製造業不變。

顧問籲失業者暫轉見合約工

徐又稱，有逾80%企業今年選擇凍薪，但部分行業，特別是金融、醫療這類較難尋找人才的行業，薪金有增長。另由於疫情不穩，企業轉向尋求靈活招聘方案，聘請較多臨時工或合約工應對。徐玉珊建議，失業者可應徵以填補空窗期，增加收入，若表現好更有機會轉為長工。