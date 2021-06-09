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薪趨指標負數 行會倡公僕再凍薪 工聯屬會盼按通脹微調 機管局第二年凍

【明報專訊】影響全港近18萬公務員的薪酬趨勢調查上月公布，高、中、低層公務員薪酬趨勢淨指標全負數，特首會同行政會議昨日提出公務員凍薪方案，而非按指數減薪，生效期追溯至今年4月1日，若最終拍板，將是公務員首次連續兩年凍薪。公營機構方面，機場管理局亦決定員工連續第二年凍薪。有公務員團體接受政府方案，但工聯會所屬的政府人員協會則發聲明，對凍薪決定感到失望和不滿，冀可按通脹輕微加薪。

公務員局：經濟趨明顯復蘇

按薪酬趨勢調查委員會上月公布的調查結果，高、中、低層公務員薪酬趨勢淨指標分別為-2.04%、-0.54%及-0.68%。公務員事務局昨日表示，經濟狀况有明顯復蘇趨勢，同時，各級公務員過去一年在抗疫工作方面的付出和貢獻值得肯定，特首會同行政會議平衡所有相關因素後，包括薪酬趨勢淨指標、本港經濟狀况、生活費用變動等，決定凍結高層、中層及低層和首長級公務員薪酬，並在考慮職方回應後再交行會最後拍板；廉政公署人員並非公務員，但根據政府政策，薪酬調整會延伸至他們。翻查資料，公務員自2003年起4次凍薪，包括2003年、2006年、2009年及2020年，今次為第五次。

特首、政治委任官員及行政會議非官守成員去年凍薪一年，政府發言人表示，有關官員及行會非官守成員的薪酬，每年按丙類消費物價指數的變動自動調整，現時未有相關數字，掌握有關數字並考慮實際情况後會再作決定。

醫局：政府資料是考慮因素

按慣例會隨公務員調整薪酬的醫管局，其發言人說，醫管局大會會盡快討論和決定各職級員工的情况，政府公布的資料是其中一個考慮因素。機管局發言人表示，基於現時市場環境及經濟前景不明朗等因素，決定員工於2021/22財政年度凍薪。

政府人員協會發聲明，對凍薪決定感到失望和不滿，認為當局沒有考慮職方要求和公務員士氣，又指現時大部分日常生活開支出現增幅，政府財政狀况仍相對穩健等，希望公務員今年可以按通脹輕微加薪。

梁籌庭：不開心但面對現實

香港高級公務員協會主席李方冲認為，在本港經濟仍存變數之下，凍薪一年是較平衡的做法，他期望今年經濟可逐步恢復，公務員明年可加薪。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭說，公務員對連續兩年凍薪雖會不開心，但要面對現實，與市民共渡時艱。他認為，本港現處於突發經濟波動狀况，政府應暫停薪酬調查，指調查數據未能反映現况。

商界：倘無第五波或加薪

毅知顧問公司董事總經理周綺萍表示，由於公務員薪酬調查屬上一年情况，不影響今年私人市場的薪酬調整，指私人市場主要看經濟環境，若未來不會有第五波疫情，甚至會有加薪。

相關字詞﹕公務員事務局 凍薪 公務員薪酬調整

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