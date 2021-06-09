3官升上訴庭 法律界：潘敏琦有官威

潘敏琦及周家明現時為高院原訟庭法官，林雲浩則為高院原訟庭法官及競爭事務審裁處主任法官。3人之中，53歲的法官林雲浩最年輕，而林雲浩及周家明都是資深大律師。此外，法官周家明因為處理首宗違反《港區國安法》被告唐英傑的人身保護令申請，獲委任為《國安法》指定法官。

現年59歲的法官潘敏琦從1994年起加入司法機構，從常任裁判官一職，晉升至區域法院法官及高等法院原訟庭法官。潘官較為人熟知的是處理不少反修例刑期覆核及上訴案件，包括駁回區諾軒大聲公襲警案的定罪上訴。

周家明林雲浩曾裁《禁蒙面法》違憲

至於57歲的法官周家明私人執業20多年後，於2010年擔任高院原訟庭特委法官，4年後獲委任為高院原訟庭法官。周官擅長處理司法覆核案件，包括在前年11月與法官林雲浩裁定政府引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》屬違憲，惟之後被上訴庭推翻裁決。另在「803基金」覆核毛孟靜寓所涉僭建一案，周官拒絕批出覆核許可。

法律界：周官林官「早就應該升」

不願具名的法律界人士表示，潘官在行內「聞風喪膽」，在反修例案件出現之前，已被形容為定罪率較高的「釘官」；至於周官和林官擅長處理民事性質案件，周官以勤力著稱，林官判辭的邏輯清晰，「早就應該升官」。