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港聞一

派港獨單張者 官稱涉危害國安拒保釋

17歲男學生及45歲女文員日前遭警方國安處拘捕，被控一項「串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪」，屬首次有未成年者遭起訴國安性質控罪。兩人昨被解往西九龍裁判法院提堂，控方指兩人倡議香港獨立，行徑危害國家安全，反對保釋；並申請押後案件至8月4日，待警方進一步調查，兩人保釋申請最終被拒。據了解，兩人涉於去年設計及派發提倡港獨的單張。

兩名被告依次為文員曹雪芯（45歲）及學生黃俊偉（17歲），案件由國安法指定法官、總裁判官蘇惠德處理。

控罪指，兩人於2020年5月至2020年12月11日期間，一同串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物，即意圖激起香港居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在香港的依法制定的事項，或慫使他人不守法或不服從合法命令的煽動刊物。

非國安法控罪

官仍考慮國安法第42條規定

蘇官拒絕兩人保釋時提到，雖然兩人控罪屬於《刑事罪行條例》第10條，非國安法控罪，但根據終院就黎智英申請保釋一案的判辭，無論罪行是屬於國安法或一般香港法律，均可涉及危害國家安全，故處理本案保釋時需考慮國安法第42條的規定。首被告其後表明放棄8天保釋覆核權利，次被告則選擇保留權利，其保釋覆核將於本月15日處理。

據了解，兩人去年相識，首被告邀請次被告協助設計宣傳港獨單張，內容包括一些提倡港獨的字句。首被告其後於12月在灣仔一帶派發由次被告設計的單張，包括放置單張在餐廳門外和行人天橋上，警方當時曾在街上截查首被告，並檢取共101張單張，最終警方在半年後拘捕和起訴兩人。

【案件編號：WKCC 2219/21】

（港區國安法）

相關字詞﹕西九龍裁判法院 串謀發布煽性刊物罪 港區國安法

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