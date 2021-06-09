律政司非大狀人員倡准任資深大狀 鄭若驊建議改例 陳文敏質疑離任者是否仍保頭銜

「律政人員」包括政府律師檢控官

大律師公會昨向會員發信，信中提及律政司長鄭若驊建議修改《法律執業者條例》，容許在律政司工作的律政人員，有資格獲委任為資深大律師（Senior Counsel），律政司暫時未有任何文件，進一步解釋修例建議，但政府表明建議只適用於在律政司工作的律政人員，並不適用於《律政人員條例》所列明的地政總署、公司註冊處及土地註冊處律政人員。律政司的律政人員包括助理法律草擬專員、政府律師、政府檢控官等。

現行條例 大律師才具資格「升仙」

信中亦提到，按現行《法律執業者條例》，律政人員若非大律師，不具資格可獲委任為資深大律師，公會鑑於有關建議對業界影響深遠，故邀請會員於7月9日或之前表達意見。

大律師會就建議收集會員意見

本報向律政司查詢提出有關建議的日期及原因，律政司稱現正探討律政人員可獲資格委任為資深大律師的方案。

大律師公會副主席葉巧琦稱，鄭若驊於5月底向大律師公會提出有關建議，對於該建議對法律界的影響，她說現時大律師公會正就有關建議收集會員意見，故她不便公開評論。葉表示，資深大律師年資一般達10年或以上，在行內公認對法治有貢獻、品格優良，因資深大律師被視為大律師的領袖。

湯家驊引英國為例：任何律師皆可升任

資深大律師湯家驊表明不反對有關建議，認為該建議影響不大，不覺得會令「資深大律師」的名銜貶值，且舉例英國任何律師只要獲法官及業界認可，均可獲委任為資深大律師。他說在香港獲委任為資深大律師的不明文規定年資最少10年，獲兩人推薦，填寫過去幾年執業情况，獲首席大法官認可，及諮詢大律師公會及律師會等業界，他認為律政司今次建議「公平」，律政人員只要有足夠質素及獲同行、法官認可，理應可獲委任為資深大律師。

香港大學法律學系講座教授陳文敏則指出，側聞近年律政署的高層流失率頗高，故需要考慮的問題是若該名非大律師的律政人員離開律政司時，這人究竟是大律師還是律師，若其頭銜是資深大律師，但因這人並非大律師，則沒有高等法院的發言權。陳又稱律師和大律師的工作亦受制於不同的專業守則，例如大律師必須由律師轉聘，這一系列的問題均要處理。

資深大狀：令大狀律師角色模糊

不願透露姓名的資深大律師認為有關建議並非好主意，大律師和律師從事不同工作，大律師專注於訴訟和法庭工作，一般而言，律師若要取得較高級法院發言權，應通過相關考核，成為訟辯律師，類似大律師成為資深大律師般，若律政司的律師不用成為訟辯律師就能做資深大律師，會令大律師和律師的角色變得模糊和令人混淆，對港人不好。

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