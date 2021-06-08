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2021年6月8日星期二
港聞二
消費券下月登記 月底公布詳情 陳茂波：營運商測試最後階段
上環衝突第三案 15被告一認暴動罪
「伙同犯罪」裁適用暴動案 湯偉雄獲准上訴終院
瀝源店貓疑染貓瘟 愛協偕警勸送醫
專家促取台日印尼病株 查變種源頭 建議每宗輸入做基因排序 免盲目追蹤
恒基6輪「打針抽獎」 頭獎百萬元足金
「賞你遊」預留名額 研打首針可換取
「到校打針」門檻 每校至少300人
促「食客須打針」鬆綁 酒吧業：政府拒退讓
過敏診所評估逾百轉介 暫一宗證對復必泰過敏
星洲放寬藥物食物敏感者打針
麥美娟：對話修補撕裂 成效有限 倡聚焦「社會心結」房屋問題 盼下任特首有胸襟
稱工聯無能力「鬥地主」 倡多開發土地
6‧20紅磡站西鐵改月台 轉東鐵需行3分鐘
now員工索償案突和解
造訪爭執 槌擊前外母 中年漢上吊命危
東九警總升降機故障急煞 女輔警送院
亞視公告：主席鄧俊杰涉襲擊刑毁被捕
男子認警署外集結 官質疑控方播片複雜化
大上托山徑鋪石屎 部分路段變禿 行山組織批不必要擴建 土拓署否認砍樹
理大衝突5人否認暴動
警破劏房偽證工場 28歲女被捕
調查：逾九成綠表者支持續推租置回收戶
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【明報專訊】（請看附圖）
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