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調查：逾九成綠表者支持續推租置回收戶

【明報專訊】新一期綠置居將於本周四（10日）晚上7時截止申請，今期除推售鑽石山啟鑽苑、柴灣蝶翠苑及青衣青富苑逾2600個單位，亦首次推售約800伙租置回收單位。公屋聯會調查發現，27.9%綠表人士優先選擇租置回收單位，較優先選擇啟鑽苑的多逾5個百分點，當中主要因售價便宜、面積較大，亦有93.7%支持房委會繼續推售租置回收單位。

公屋聯會在4月12日至5月8日，透過網上問卷訪問了477名綠表人士對推售租置回收單位的意見，當中逾六成為3至4人家庭。被問到揀選租置單位的原因，最多受訪者是考慮售價便宜，佔67.1%；其次有46.5%是因單位面積較大。

28%優先選回收戶

超啟鑽苑5百分點

房委會早前公布的售樓簡介顯示，租置回收單位的實用面積介乎121至544方呎，售價介乎14多萬至109多萬元，惟現時仍未公布實際單位資料。調查發現，有逾六成受訪者可負擔51萬元或以上的樓價，逾八成受訪者會選擇購買300方呎以上的大單位，當中最多人選擇400至500方呎，達35.8%；6%選300方呎以下；72.1%受訪者無考慮購買租置單位後出售，只自住；24.6%有打算出售或視售價決定。

公屋聯會副主席梁文廣指，調查反映家庭人數較多、已居住公屋一段時間的綠表客負擔能力較高，傾向選大單位，料以細單位為主的青富苑和蝶翠苑續滯銷，建議房委會降申請門檻。

相關字詞﹕公屋聯會 綠置居滯銷 綠置居

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