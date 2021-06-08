警破劏房偽證工場 28歲女被捕

麵粉棍熨髮夾壓平 做工粗糙

新界北總區反三合會行動組第1隊高級督察戴玉麟表示，警方早前接獲線報，稱有人利用假身分證到銀行申請戶口、信用卡、貸款等服務。經調查後，探員前日中午掩至新蒲崗寧遠街一個劏房搜查，檢獲24張假身分證及半製成品、12張已報失的他人身分證、18張回鄉證、11張銀行提款卡、18張信用卡、兩部電腦、打印機、小量「冰」毒及一個冰壺，即場拘捕一名女子。

戴玉麟稱，初步調查相信被捕女子以電腦改圖方式及用膠片印製相片，貼在不法途徑取得的身分證上，以麵粉棍、電熱髮夾等工具壓平膠片，再噴上一層光面的膠，惟偽證做工粗糙，沒有防偽特徵；不排除她在不法途徑購入他人身分證製作偽證，以每張約8000元在黑市出售，企圖用來開戶口、洗黑錢等，檢獲的銀行卡有待核實真偽。被捕28歲女子姓張，涉嫌管有偽造身分證、管有製造虛假文書設備、管有他人身分證、藏毒等。調查仍在進行，不排除更多人被捕。