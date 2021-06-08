理大衝突5人否認暴動

【明報專訊】前年11月理大衝突事件，大批示威者在理大附近與警方爆發衝突，事後200多人被控暴動罪。其中5人昨否認一項暴動罪而受審。控方案情指，當日大量人士在佐敦加士居道和佐敦道交界聚集，警員到場作多次警告，及後施放催淚彈和橡膠子彈，但人群仍未散去，繼續向警方投擲汽油彈及磚塊，警方曾數度撤退。
控方指示威者擲大量汽油彈
5名被告依次為廚師郭俊明（23歲）、無業羅煒棟（31歲）、教師姚俊暉（34歲）、無報稱職業丁培基（26歲）、侍應蔡潤庭（24歲），同被控一項參與暴動罪名；郭及姚另各被控一項管有適合作非法用途的工具罪，即郭藏有37條膠索帶、姚則藏有7包膠索帶及1把剪刀。
控方開案陳辭指，前年11月17日理大遭佔據，主要道路連接亦被切斷。翌日晚上8時大批穿黑衣及戴防護裝備人士在理大附近干犯擲汽油彈、縱火、掘磚堵路等暴力行為，其間亦有大批人於加士居道和佐敦道間聚集，警員一度施放催淚彈和橡膠子彈驅散，但群眾繼續投擲汽油彈和磚塊，警員因此曾數度撤退。
晚上10時警方掃蕩，5名被告及其他人士分別被截停及拘捕，其中次被告向警員稱自己正為需要人士提供急救服務。
同時警員在附近檢獲一個紙皮箱，內有19支燃燒彈等；另首被告所戴的手套事後經化驗後驗出上有高度易燃溶劑。聆訊今續。