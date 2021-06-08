大上托山徑鋪石屎 部分路段變禿 行山組織批不必要擴建 土拓署否認砍樹

土拓署昨日未正面回應會否暫停工程，只表示已聯絡關注小組下星期會面，解釋有關工程。

環團批工程過大

「唔講以為建電梯」

頂級越野跑手、郊遊徑石屎化關注小組發起人曾小強表示，該條行山徑原本是天然泥路，但有行山者去年底發現該處有工程，關注組今年5月中到上址觀察，發現部分山徑鋪上石屎，兩旁大量樹木被移除。他指該段行山徑原本僅夠一人通過，闊約1米，擴闊後部分路段達3、4米闊，可供大型車行走。早前到上址觀察的綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙亦質疑工程規模過大，「唔講以為興建扶手電梯上山」。

曾小強又說，行山者不反對山徑改善工程，但強烈反對以石屎及鋼筋改造行山徑，不必要地破壞大量林木及自然景觀。他表示，漁護署及民政事務總署會參考行山者意見，以手作步道方式建造行山徑，又會在行山徑上鋪上木板，供運送建築物料及工具上山，減少砍伐兩旁樹木，批評大上托行山徑工程並無考慮對環境的影響。

署方指僅清除灌木雜草

土拓署表示，該段連接安達臣道石礦場用地及衛奕信徑第三段的連接路，造價約500萬元，工程於去年12月展開，預料2022年初完成及移交民政事務處，並適時開放予公眾使用。

對於工程規模被質疑過大，土拓署否認，並指工程團隊施工時已充分考慮有關行人路的路線，避開現有樹木，因此「工程期間並無砍伐樹木，只有清除沿線灌木雜草」；又表示會在工程完成後做綠化工作。土拓署又解釋，項目充分考慮綜合社區參與計劃，包括西貢區議會、坑口鄉事委員會及居民代表等意見，而連接路設計與其他鄉村路連接路相近，基座會以石屎建造，表面以天然石材覆蓋，部分路段加裝仿木扶手，方便公眾使用。

（城市保育）