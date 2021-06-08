港聞

港聞二

男子認警署外集結 官質疑控方播片複雜化

【明報專訊】前年10月底屯門一帶傳出刺鼻不明氣體，多人不適，一批市民兩天後包圍警方大興行動基地要求交代，引發警民對峙。兼職男售貨員當晚戴口罩參與，被傳媒拍到用雨傘遮掩其他示威者拆路邊圍欄，又協助將圍欄搬到路上，昨日在區域法院承認3罪，還押至6月16日判刑。其間控方堅持播放案發片段，遭法官質疑「係咪將件事複雜化咗？」

被告鄧皓仁（25歲）承認各一項參與非法集結、管有適合作非法用途的工具、身處非法集結時使用蒙面物品名罪；辯方求情稱事件與2019年的社運沒直接關係，案情較輕微，懇求輕判。

控方在庭上要求播放約30分鐘影片，讓法庭看到集結全貌，遭法官李俊文及辯方質疑是否有必要，認為控方案情上的文字及截圖已足夠。李官最終容許播放，但批評控方播片安排混亂，法庭難以記錄，再次質疑：「係咪將件事複雜化咗？」又指從影片所見，事件開始時表現和平，只是有人向天照雷射筆，控方回應「射雷射筆已經係一個襲擊」。

控方案情指出，前年10月30日晚上近9時，約200名示威者包圍警方大興行動基地，呼叫「黑警死全家」、「死黑警」口號等，之後示威者沒聽從警方警告離開，拆下路邊圍欄等堵路，又拉魚絲橫跨馬路阻警方前進，其間穿黑衫褲、戴灰黑色口罩的被告被傳媒拍攝到用雨傘遮掩其他示威者拆鐵欄，又協助將鐵欄搬到路上。當晚10時許警方展開驅散，在建生邨商場拘捕被告，在其背包搜出一包膠索帶。

【案件編號：DCCC746、757/20】

上 / 下一篇新聞

消費券下月登記 月底公布詳情 陳茂波：營運商測試最後階段
消費券下月登記 月底公布詳情 陳茂波：營運商測試最後階段
上環衝突第三案 15被告一認暴動罪
上環衝突第三案 15被告一認暴動罪
「伙同犯罪」裁適用暴動案 湯偉雄獲准上訴終院
「伙同犯罪」裁適用暴動案 湯偉雄獲准上訴終院
瀝源店貓疑染貓瘟 愛協偕警勸送醫
瀝源店貓疑染貓瘟 愛協偕警勸送醫
專家促取台日印尼病株 查變種源頭 建議每宗輸入做基因排序 免盲目追蹤
專家促取台日印尼病株 查變種源頭 建議每宗輸入做基因排序 免盲目追蹤
恒基6輪「打針抽獎」 頭獎百萬元足金
恒基6輪「打針抽獎」 頭獎百萬元足金
「賞你遊」預留名額 研打首針可換取
「賞你遊」預留名額 研打首針可換取
「到校打針」門檻 每校至少300人
「到校打針」門檻 每校至少300人
促「食客須打針」鬆綁 酒吧業：政府拒退讓
促「食客須打針」鬆綁 酒吧業：政府拒退讓
過敏診所評估逾百轉介 暫一宗證對復必泰過敏
過敏診所評估逾百轉介 暫一宗證對復必泰過敏
星洲放寬藥物食物敏感者打針
星洲放寬藥物食物敏感者打針
麥美娟：對話修補撕裂 成效有限 倡聚焦「社會心結」房屋問題 盼下任特首有胸襟
麥美娟：對話修補撕裂 成效有限 倡聚焦「社會心結」房屋問題 盼下任特首有胸襟
稱工聯無能力「鬥地主」 倡多開發土地
稱工聯無能力「鬥地主」 倡多開發土地
6‧20紅磡站西鐵改月台 轉東鐵需行3分鐘
6‧20紅磡站西鐵改月台 轉東鐵需行3分鐘
now員工索償案突和解
now員工索償案突和解
造訪爭執 槌擊前外母 中年漢上吊命危
造訪爭執 槌擊前外母 中年漢上吊命危
東九警總升降機故障急煞 女輔警送院
東九警總升降機故障急煞 女輔警送院
亞視公告：主席鄧俊杰涉襲擊刑毁被捕
亞視公告：主席鄧俊杰涉襲擊刑毁被捕
大上托山徑鋪石屎 部分路段變禿 行山組織批不必要擴建 土拓署否認砍樹
大上托山徑鋪石屎 部分路段變禿 行山組織批不必要擴建 土拓署否認砍樹
理大衝突5人否認暴動
理大衝突5人否認暴動
警破劏房偽證工場 28歲女被捕
警破劏房偽證工場 28歲女被捕
調查：逾九成綠表者支持續推租置回收戶
調查：逾九成綠表者支持續推租置回收戶
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】阿牛設「街坊民主牆」 地署指違規
【Emily】阿牛設「街坊民主牆」 地署指違規
【Emily】接「救生員游水」投訴 譚香文出post吸「嬲」逾千
【Emily】接「救生員游水」投訴 譚香文出post吸「嬲」逾千
【Emily】曾駐京滬穗 戴偉紳任英駐港澳總領事
【Emily】曾駐京滬穗 戴偉紳任英駐港澳總領事
【Emily】入獄前拍定片 吳文遠同阿尹賀壽
【Emily】入獄前拍定片 吳文遠同阿尹賀壽
【Emily】何君堯：委法官要諗政治含意
【Emily】何君堯：委法官要諗政治含意
【Emily】考察新界北 立會扑槌搭直升機
【Emily】考察新界北 立會扑槌搭直升機