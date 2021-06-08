男子認警署外集結 官質疑控方播片複雜化

被告鄧皓仁（25歲）承認各一項參與非法集結、管有適合作非法用途的工具、身處非法集結時使用蒙面物品名罪；辯方求情稱事件與2019年的社運沒直接關係，案情較輕微，懇求輕判。

控方在庭上要求播放約30分鐘影片，讓法庭看到集結全貌，遭法官李俊文及辯方質疑是否有必要，認為控方案情上的文字及截圖已足夠。李官最終容許播放，但批評控方播片安排混亂，法庭難以記錄，再次質疑：「係咪將件事複雜化咗？」又指從影片所見，事件開始時表現和平，只是有人向天照雷射筆，控方回應「射雷射筆已經係一個襲擊」。

控方案情指出，前年10月30日晚上近9時，約200名示威者包圍警方大興行動基地，呼叫「黑警死全家」、「死黑警」口號等，之後示威者沒聽從警方警告離開，拆下路邊圍欄等堵路，又拉魚絲橫跨馬路阻警方前進，其間穿黑衫褲、戴灰黑色口罩的被告被傳媒拍攝到用雨傘遮掩其他示威者拆鐵欄，又協助將鐵欄搬到路上。當晚10時許警方展開驅散，在建生邨商場拘捕被告，在其背包搜出一包膠索帶。

【案件編號：DCCC746、757/20】