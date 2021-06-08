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東九警總升降機故障急煞 女輔警送院

【明報專訊】啟用未夠一年的東九龍總區警察總部前日有3名輔警被困升降機，其中一名女輔警不適送院。涉事大樓升降機供應及安裝由安樂工程負責，該工程公司董事會執行董事及主席為律政司長鄭若驊的丈夫潘樂陶。警方稱正與相關部門了解是次升降機故障原因。

升降機由鄭若驊夫公司供應安裝

事發前日下午3時，位於啟德發展區的東九龍總區警察總部發生困𨋢事故，大樓內一部升降機因信號故障急煞，當時兩男一女輔警被困，其中女輔警不適送院。警方回覆稱，當時升降機沒有急墜，3名輔警被困，其中女輔警感不適，清醒送往伊利沙伯醫院，經治理後已出院。警方稱，東九龍總區總部大樓內所有升降機均根據法例要求定期維修及保養，上次檢測日期為上周一（5月31日），將與相關部門了解是次升降機故障原因。

機電工程署回覆稱，事後曾派員到場調查，經檢視升降機系統紀錄後，確認升降機因信號問題啟動安全裝置煞停，升降機沒有下墜。升降機將由註冊工程師檢查，確認操作正常後才繼續運作。安樂工程透過公關公司回覆稱，事後已迅速跟進及維修，確保升降機能安全使用。

大樓啟用未夠一年

東九龍總區警察總部前身為啟德行動基地，當局耗資32億元重建後，牛頭角警署及東九龍交通部報案室於去年9月23日和10月6日遷入總部大樓。總部大樓於去年11月20日由處長鄧炳強及東九龍總區指揮官呂錦豪主持開幕儀式。大樓的升降機供應及安裝由安樂工程負責，該公司董事會執行董事及主席為律政司長鄭若驊的丈夫潘樂陶。

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