造訪爭執 槌擊前外母 中年漢上吊命危

【明報專訊】牛頭角發生傷人及企圖自殺案。一名中年漢昨日凌晨在觀塘樂華南邨一單位內與素有積怨的前外母爭執，涉以鐵槌擊傷對方，中年漢的前妻及其男友發現後報警。中年漢其後在廚房以皮帶吊頸昏迷，送院搶救後命危，其前外母則頭部受傷送院。
離婚10年 間中探訪
衝突雙方素有積怨
涉傷人後上吊的41歲男子姓謝，被發現時已陷昏迷，仍有呼吸脈搏，由消防救下及急救，再由救護車送院，經搶救後情况危殆。遇襲59歲婦人姓蔡，頭部受傷清醒，由救護車送往聯合醫院治理，其後轉往伊利沙伯醫院留醫，情况穩定 。據了解，謝與妻子已離婚約10年。
事發昨日零時許，樂華南邨喜華樓13樓一個單位傳出呼救聲音，街坊報警。警員趕至現場，發現單位內一名女子頭部受傷，另有一名男子在屋內廚房以皮帶上吊，兩人先後由救護車送院。警方事後封鎖涉事單位，並在大廈1樓簷篷及地面蒐證。
前妻與男友在屋內 制止施襲
秀茂坪警區重案組第2隊高級督察朱婉湉表示，蔡婦為涉事單位戶主，與33歲姓黃女兒及約1歲大孫兒同住，謝為黃的前夫，偶爾會登門探望前妻。事發時謝登門造訪，疑因家庭問題，與素有積怨、關係惡劣的蔡婦爭執，其後有人以鐵槌向蔡婦施襲。當時身處單位露台的黃及其男友步出客廳查看，上前制止及一度將謝推出屋外，相信謝在混亂中再回屋內，到廚房以皮帶上吊。
警方經調查後以涉嫌傷人拘捕謝，其企圖自殺原因有待調查，案件交由秀茂坪警區重案組跟進。探員事後在單位檢走一批證物，包括鐵槌、刀、染血被鋪、鞋等。警方呼籲市民如目睹案件發生經過或就案件有任何資料提供，請致電3661 6239與調查人員聯絡。