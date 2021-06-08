造訪爭執 槌擊前外母 中年漢上吊命危

離婚10年 間中探訪

衝突雙方素有積怨

涉傷人後上吊的41歲男子姓謝，被發現時已陷昏迷，仍有呼吸脈搏，由消防救下及急救，再由救護車送院，經搶救後情况危殆。遇襲59歲婦人姓蔡，頭部受傷清醒，由救護車送往聯合醫院治理，其後轉往伊利沙伯醫院留醫，情况穩定 。據了解，謝與妻子已離婚約10年。

事發昨日零時許，樂華南邨喜華樓13樓一個單位傳出呼救聲音，街坊報警。警員趕至現場，發現單位內一名女子頭部受傷，另有一名男子在屋內廚房以皮帶上吊，兩人先後由救護車送院。警方事後封鎖涉事單位，並在大廈1樓簷篷及地面蒐證。

前妻與男友在屋內 制止施襲

秀茂坪警區重案組第2隊高級督察朱婉湉表示，蔡婦為涉事單位戶主，與33歲姓黃女兒及約1歲大孫兒同住，謝為黃的前夫，偶爾會登門探望前妻。事發時謝登門造訪，疑因家庭問題，與素有積怨、關係惡劣的蔡婦爭執，其後有人以鐵槌向蔡婦施襲。當時身處單位露台的黃及其男友步出客廳查看，上前制止及一度將謝推出屋外，相信謝在混亂中再回屋內，到廚房以皮帶上吊。

警方經調查後以涉嫌傷人拘捕謝，其企圖自殺原因有待調查，案件交由秀茂坪警區重案組跟進。探員事後在單位檢走一批證物，包括鐵槌、刀、染血被鋪、鞋等。警方呼籲市民如目睹案件發生經過或就案件有任何資料提供，請致電3661 6239與調查人員聯絡。