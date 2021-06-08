6‧20紅磡站西鐵改月台 轉東鐵需行3分鐘

東鐵過海段開通後亦搬月台

現時紅磡站共4個月台，乘客在西鐵線和東鐵線之間轉線，可步行到對面月台。港鐵2014年起翻新紅磡站，包括新建兩層月台，供未來屯馬線及東鐵線過海段列車行駛。

港鐵車務營運總管黃琨暐昨稱，紅磡站屯馬線新月台6月20日啟用，屆時西鐵線先轉用新月台，現有兩個西鐵線月台停用，西鐵線乘客若轉乘東鐵線，需先乘電梯上一層到車站大堂，再步行約3分鐘到現有東鐵線月台；東鐵線轉西鐵線亦然。

他說，新安排沿用至東鐵線過海段通車為止，屆時東鐵列車亦使用屯馬線月台下層的新月台，未來乘客要轉乘屯馬或東鐵線，只需在新月台上落。

港鐵當日起將在站內增設標示，藍色標示東鐵線，紫色標示西鐵線、啡色標示屯馬線，提醒乘客到合適月台乘車，並加派約230名職員協助；隨着6月27日起屯馬線全線通車，屆時西鐵線將併入屯馬線，紫色標示停用。

新月台設洗手間

黃又稱，港鐵當日亦調整東鐵、西鐵及輕鐵的頭、尾班車開出時間，以方便乘客轉車。他稱，紅磡站新月台設冷氣及洗手間，較現有月台寬敞，有信心可應付繁忙時段客流量。港鐵2014年曾評估，紅磡站至2021年每日服務約32萬人次，其中約22萬人次使用紅磡站轉車。

工程風波 稱去年已完成措施

不過，紅磡站新月台2018年曾被揭發剪短鋼筋、鋼筋未駁好螺絲帽等工程問題，由政府成立的專家顧問今年2月提交報告，總結紅磡站地盤有11項施工不當，更稱港鐵仍未就月台滲水、鋼筋生鏽等問題敲定詳細建議。

黃琨暐稱明白公眾關注，強調紅磡站已完成法定檢測並獲審批，可安全運作。港鐵回覆補充，已按計劃於去年完成適當措施，紅磡站可安全作預定用途，又指紅磡站滲水情況屬輕微並已處理。

至於現有西鐵線月台，黃稱港鐵當日會先加設3條橫跨月台的行人接駁通道，接通現有位於兩側的東鐵線月台以疏導人流，預料下月增至共5條。他稱，當未來紅磡站新月台全面啟用後，會檢視現有月台如何協助車站運作，而車站中層大堂將加設兩個出入口接駁尖東及紅隧巴士站，屆時市民可沿新入口直接前往車站大堂及乘搭屯馬線。