港聞

港聞二

稱工聯無能力「鬥地主」 倡多開發土地

【明報專訊】中央提出修改香港選舉制度後，工聯會提出「新時代新工運」綱領，會長吳秋北早前更撰文炮轟「地產​霸權」窒礙土地開發，引來「鬥地主」揣測。黨友麥美娟回應稱，「工聯會哪有能力『鬥地主』？在香港，地產商是一個很龐大的集團。」她強調，並非想從地產商手中搶地，而是要開發新的土地資源，分給社會其他人。

原盼提出階級矛盾喚關注

深層次矛盾一直困擾香港，麥美娟認為房屋問題是當務之急，「全港最強的KOL（指梁振英）一講話都是講土地」。她強調，工聯會不是要「鬥」別人，而是希望提出階級矛盾，喚起社會正視，「我們沒想過用撕裂、引起陣痛的方法解決問題」，舉例不是從地產商手中搶地，「不是（地產商）有1000公頃的地，我取回200、300公頃，而是社會要多找資源，增加土地供應給社會上其他人」。

麥美娟認為，未來應多管齊下開發土地資源，包括引用《收回土地條例》、發展郊野公園邊陲地帶及「明日大嶼」填海計劃等，「不是要enough land supply （足夠的土地供應），我們要有abundant land supply（充裕的土地供應），政府才能長遠地規劃」。她說工聯會無意「推倒樓市」讓市民置業，而是希望為市民提供「可負擔房屋」。

籌組智庫倡政府加快造地

貧富懸殊是另一社會矛盾，麥美娟認為，少數人壟斷社會資源，損害公平、公義，「錢不是你搵晒的，社會應該共贏，你搵到錢，打工仔女也搵到錢，社會才會開心」。她透露工聯會正籌組智庫，目前有十多名成員，將提出政策倡議，建議政府加快造地、收地的速度。

麥美娟批評，「以前議會讓政府覺得什麼都做不了，也給他們（官員）一個藉口什麼都不做，只會小修小補」。新選舉制度下，議會將由建制派佔多數，她說運作理應更有效率，政府再無藉口拒絕改革。

（管治系列之二）

上 / 下一篇新聞

消費券下月登記 月底公布詳情 陳茂波：營運商測試最後階段
消費券下月登記 月底公布詳情 陳茂波：營運商測試最後階段
上環衝突第三案 15被告一認暴動罪
上環衝突第三案 15被告一認暴動罪
「伙同犯罪」裁適用暴動案 湯偉雄獲准上訴終院
「伙同犯罪」裁適用暴動案 湯偉雄獲准上訴終院
瀝源店貓疑染貓瘟 愛協偕警勸送醫
瀝源店貓疑染貓瘟 愛協偕警勸送醫
專家促取台日印尼病株 查變種源頭 建議每宗輸入做基因排序 免盲目追蹤
專家促取台日印尼病株 查變種源頭 建議每宗輸入做基因排序 免盲目追蹤
恒基6輪「打針抽獎」 頭獎百萬元足金
恒基6輪「打針抽獎」 頭獎百萬元足金
「賞你遊」預留名額 研打首針可換取
「賞你遊」預留名額 研打首針可換取
「到校打針」門檻 每校至少300人
「到校打針」門檻 每校至少300人
促「食客須打針」鬆綁 酒吧業：政府拒退讓
促「食客須打針」鬆綁 酒吧業：政府拒退讓
過敏診所評估逾百轉介 暫一宗證對復必泰過敏
過敏診所評估逾百轉介 暫一宗證對復必泰過敏
星洲放寬藥物食物敏感者打針
星洲放寬藥物食物敏感者打針
麥美娟：對話修補撕裂 成效有限 倡聚焦「社會心結」房屋問題 盼下任特首有胸襟
麥美娟：對話修補撕裂 成效有限 倡聚焦「社會心結」房屋問題 盼下任特首有胸襟
6‧20紅磡站西鐵改月台 轉東鐵需行3分鐘
6‧20紅磡站西鐵改月台 轉東鐵需行3分鐘
now員工索償案突和解
now員工索償案突和解
造訪爭執 槌擊前外母 中年漢上吊命危
造訪爭執 槌擊前外母 中年漢上吊命危
東九警總升降機故障急煞 女輔警送院
東九警總升降機故障急煞 女輔警送院
亞視公告：主席鄧俊杰涉襲擊刑毁被捕
亞視公告：主席鄧俊杰涉襲擊刑毁被捕
男子認警署外集結 官質疑控方播片複雜化
男子認警署外集結 官質疑控方播片複雜化
大上托山徑鋪石屎 部分路段變禿 行山組織批不必要擴建 土拓署否認砍樹
大上托山徑鋪石屎 部分路段變禿 行山組織批不必要擴建 土拓署否認砍樹
理大衝突5人否認暴動
理大衝突5人否認暴動
警破劏房偽證工場 28歲女被捕
警破劏房偽證工場 28歲女被捕
調查：逾九成綠表者支持續推租置回收戶
調查：逾九成綠表者支持續推租置回收戶
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】阿牛設「街坊民主牆」 地署指違規
【Emily】阿牛設「街坊民主牆」 地署指違規
【Emily】接「救生員游水」投訴 譚香文出post吸「嬲」逾千
【Emily】接「救生員游水」投訴 譚香文出post吸「嬲」逾千
【Emily】曾駐京滬穗 戴偉紳任英駐港澳總領事
【Emily】曾駐京滬穗 戴偉紳任英駐港澳總領事
【Emily】入獄前拍定片 吳文遠同阿尹賀壽
【Emily】入獄前拍定片 吳文遠同阿尹賀壽
【Emily】何君堯：委法官要諗政治含意
【Emily】何君堯：委法官要諗政治含意
【Emily】考察新界北 立會扑槌搭直升機
【Emily】考察新界北 立會扑槌搭直升機