稱工聯無能力「鬥地主」 倡多開發土地

原盼提出階級矛盾喚關注

深層次矛盾一直困擾香港，麥美娟認為房屋問題是當務之急，「全港最強的KOL（指梁振英）一講話都是講土地」。她強調，工聯會不是要「鬥」別人，而是希望提出階級矛盾，喚起社會正視，「我們沒想過用撕裂、引起陣痛的方法解決問題」，舉例不是從地產商手中搶地，「不是（地產商）有1000公頃的地，我取回200、300公頃，而是社會要多找資源，增加土地供應給社會上其他人」。

麥美娟認為，未來應多管齊下開發土地資源，包括引用《收回土地條例》、發展郊野公園邊陲地帶及「明日大嶼」填海計劃等，「不是要enough land supply （足夠的土地供應），我們要有abundant land supply（充裕的土地供應），政府才能長遠地規劃」。她說工聯會無意「推倒樓市」讓市民置業，而是希望為市民提供「可負擔房屋」。

籌組智庫倡政府加快造地

貧富懸殊是另一社會矛盾，麥美娟認為，少數人壟斷社會資源，損害公平、公義，「錢不是你搵晒的，社會應該共贏，你搵到錢，打工仔女也搵到錢，社會才會開心」。她透露工聯會正籌組智庫，目前有十多名成員，將提出政策倡議，建議政府加快造地、收地的速度。

麥美娟批評，「以前議會讓政府覺得什麼都做不了，也給他們（官員）一個藉口什麼都不做，只會小修小補」。新選舉制度下，議會將由建制派佔多數，她說運作理應更有效率，政府再無藉口拒絕改革。

（管治系列之二）