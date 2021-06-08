港聞

港聞二

麥美娟：對話修補撕裂 成效有限 倡聚焦「社會心結」房屋問題 盼下任特首有胸襟

【明報專訊】過去一年，中央先後制定《港區國安法》及修改香港選舉制度，工聯會麥美娟接受本報專訪稱，不期望從此「天下太平、民心所向」，社會撕裂依然嚴重，相信暫無良方根治，質疑「是否更換數個官員、設立數個委員會……舉辦大溝通或對話（便能解決）？」她認為這些招數成效有限，倒不如集中解決土地房屋等「心結」，辦實事為市民帶來希望。

明報記者 張彤

反修例運動兩周年，街頭抗議消失，留下的裂痕未退。麥美娟認為，社會撕裂將持續一段時間，「你（現在）走上街，說一句不同政見，看看反應會如何？……這是無法迴避的問題，但是否有良方立即解決，我相信無人會有」。被問到官民溝通是否有助緩和關係，她說溝通永遠是好的，「但每天上網和別人傾偈，不等於可以解決問題。如果不做事，別人認為你只得口講」。

以政策改變觀感 「政府乞人憎亦有做事」

麥美娟表示，未來建制派與政府須着力解決香港的「心結」，例如土地房屋、經濟問題、階級矛盾等。她說市民對政府存有不信任，「認為（政府）不是為民着想，只是為了中央着想，聽從中央的命令」。她認為，要以政策成果改變市民觀感，「（讓人覺得雖然政府）乞人憎，但都有做事」。

稱泛民辭後議會更認真 對官要求增

民主派總辭後，立法會通過法案、撥款的速度加快，外界質疑建制派對政府的批評流於表面。麥美娟解釋，政府於立法會提出的法案，早已取得多數議員同意，只是執行細節需微調，而官員游說議員較之前增加，「以前不太需要lobby（游說），因為人家（泛民）反對我（建制派）就會贊成，我贊成人家就反對……投票決定變得政治化，壁壘分明，幾乎不用看事情的substance（內容）」。

麥美娟認為，議會工作現在變得更認真，對出席會議的官員要求更高，稱官員以往只需應付泛民，「（官員開會的）4小時就是鍛煉EQ（情商），人家如何罵你都不要發火，這樣（議案）就過了；但現在不是，4小時內是要回答我們的問題」。她說，抗疫工作突顯公務員各自為政的弊端，認為制度需改善，各部門增加協調。

被問林鄭弱項 「要有足夠同理心」

特首選舉明年3月舉行，對於如何評價現任特首林鄭月娥，麥美娟稱對方任期未完，目前言之尚早，但說成功的領袖應自我改正；至於林太的弱項，她說「一些人太叻時，就看所有事情都很簡單，不明白為何有人會面對困難、做不到，不明白別人處境，所以一個人叻，都要有足夠的同理心」。

而對下任特首的期望，麥美娟表示，目前社會依舊撕裂，盼特首有胸襟包容別人，聆聽別人意見，並有足夠高的EQ。前特首梁振英近期多次公開評論政策，麥認為對方意見可取，「別人認為他（梁）要跑馬仔，沒認真研究意見內容，這是可惜的」。被問到支持林太還是梁振英競逐特首，麥笑言「你怎麼知道還有沒有第三人？我只能清楚的說，如果（工聯會會長）吳秋北出來選，我一定支持吳秋北」。

（管治系列之二）

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