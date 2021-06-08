港聞

港聞二

星洲放寬藥物食物敏感者打針

【明報專訊】新加坡早前建議對藥物及食物敏感者不應接種mRNA新冠疫苗（例如復必泰），估計當地約3.2萬人因而不符接種條件，至近日放寬讓藥物及食物敏感者打針，而曾對其他疫苗敏感者會獲全額資助向過敏科醫生求診。港大專家何栢良認為新加坡做法較實際，又促請當局仿效美國，詳細公布懷疑嚴重敏感個案的背景、年齡及治療成效等。

新加坡的舊指引列明，對藥物及食物敏感的人不能接種mRNA疫苗，而當地疫苗專家委員會審視世界各地使用情况及數據後建議放寬，容許對其他藥物、食物、昆蟲叮咬等敏感的人接種mRNA疫苗，並於本月5日更新指引。曾對其他疫苗敏感的人，當局會全額資助他們向敏感科醫生求醫，若評估為適合，都可接種mRNA疫苗。

何栢良促公布過敏個案 勿收收埋埋

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，港人並非不願意打針，而是對疫苗安全、自身是否適合接種不清晰。他認為新加坡的接種指引較「貼地」及實際可行；若港人出現敏感或對其他藥物敏感都建議不接種，要轉介到免疫及過敏科是「不切實際」，促當局看清世界各地的事實及證據。他稱獲衛生署回覆，本港至今有18宗懷疑接種後嚴重過敏個案，建議當局仿效美國食品藥物管理局，列出患者年齡、背景、何時敏感及治療經過等，而非「收收埋埋」，他想協助當局推動打針亦「幫唔到」。

（新冠疫情）

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